扶輪社辦插花美學 汐止區厚德里不分男女學花藝

為了幫社區居民提升美學概念、也協助培養實用技能，今(18)日中和福美扶輪社再度選汐止區厚德里開辦「改善社區經濟創造就業機會的才藝研習」，當天共有60位的里民參加，不分男女老幼一起學插花技巧，課程內容涵蓋室內盆栽園藝組合、台灣之光蘭花、還有禮品包裝等多元課程，民眾說收獲好多。

中和福美扶輪社長林麗鶴表示，秉持國際扶輪年度主題「團結行善、優雅扶輪」國際扶輪3481地區中和福美扶輪社持續投入社會服務，為協助社區居民提升經濟能力並創造更多就業機會，推動「改善社區經濟、創造就業機會——多元才藝研習講座」，扶輪一直以服務社會為宗旨，希望透過這次活動，讓社區居民在學習中培養技能，進一步創造就業機會與收入來源，讓社區經濟更有活力，也讓居民對未來更有信心。

老師劉秀華說，本次社會服務計畫不僅著重於技能培訓，更希望透過持續性的學習與交流，協助社區居民發展多元能力，建立穩定的經濟來源，同時帶動社區整體發展，朝向共好與永續的目標邁進。

新北市議員張錦豪指出，這是一個很有意義的活動，在各個社區都有看到一些跳舞或是動健康，今天看到中和福美扶輪社教大家如何插花，並且把自己的成品帶回去擺在家裡，不止是美學藝術，更是活到老學到老。

汐止區長林慶豐提到，很開心今天扶輪社帶來插花課程，不止婆婆媽媽，現場也有很多的男士一起來參與插花課程，也來宣傳性別平等，插花是適合所有性別以及各個年齡層，大家都可以來參加。

厚德里長陳有諒也表示，中和福美扶輪社來到活動中心教大家插花，今天的名額是60位，一早就有很多里民報名參與，現場看到有男有女都來學插花，大家展現美學，融入生活中。

希望能夠將花藝美學進到社區居民的生活，簡單易懂的課程，一早就吸引60位的民眾報名參加，當天包括汐止區長林慶豐、新北市議員張錦豪都來和大家同樂，值得一提的是，插花可不是只有女生才能做，這一天，男女老幼一起共學，課堂上每位學員都有一組花材，有4個小盆栽、七個小飾品等等，在老師的指導下，每個人做出自己獨一無二的盆栽，每一盆都好美，民眾說要拿回家和家人分享。