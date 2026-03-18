雙溪春耕熱鬧登場 插秧體驗傳承農村文化

新北市雙溪區今(18)日舉辦「2026雙溪春耕祈福插秧趣」活動，活動吸引在地居民、學生及農友踴躍參與，透過實際農事體驗，「退後即是向前」的插秧要領，不僅是技術，更蘊含農人智慧，期盼藉此讓農業精神持續在雙溪扎根與傳承。

春耕邀請在地老農帶領學童赤腳踏入水田，從基本插秧技巧開始學習。孩子們在泥土中逐步熟悉動作，從陌生到上手，過程中不僅體驗農作辛勞，也見證農業文化的延續。現場同時安排插秧競賽，參與者在田間來回穿梭，展現速度與技巧，讓春耕活動更添熱鬧氣氛。

雙溪區長劉盈良表示，春耕不只是農事活動，更是地方文化的重要象徵。今年特別結合競賽與教學，由各里代表與資深農友共同參與，透過實地指導讓年輕世代學習傳統插秧技術。

新北市農業局表示，雙溪近年積極推動農地復耕與食農教育，結合春耕活動將閒置農地轉化為學習場域，提升農地利用價值。同時，春季正值當地景致最美的時節，結合農遊與自然景觀，讓民眾在參與農事之餘，也能深入體驗雙溪的生態與人文魅力，進一步促進地方永續發展。