金山區海興路龜裂破損 議員爭取修補平整改善

金山區海興路43-2號路面出現龜裂與破損，因為經過這處的用路人多為前往天龍宮或西湖里，道路不平與破損，再加上又是有斜度的坡道路段，騎機車的用路人容易因閃避坑洞發生意外，而開車的民眾行經此路段感受也有些顛簸，為此市議員張錦豪也邀集相關單位發起會勘，商討改善辦法。

金山天龍宮主委黃賜民提及，這條道路上山回家的居民與信眾都會使用，但是許久沒有重新刨鋪已經有些龜裂、破損甚至是坑洞出現，讓用路人行經有些風險，為此也希望能夠改善，讓道路平整。

市議員張錦豪在會勘過後表示，海興路43-2號前的這一段道路，在兩個月內將會以道路修補整平的方式來改善。期待透過修補整平，讓必經海興路43-2號路段的用路人來往可以更安全，用路感受也可以更平穩與友善。