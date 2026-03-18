鄭麗君化身故事阿姨到幼兒園共讀繪本 為鯨鯊保育扎根

為推廣海洋生態保育向下扎根，行政院副院長鄭麗君今天受海委會主委管碧玲邀請，前往新莊聯合辦公大樓幼兒園，與20多名幼童共讀海保署新出版的中英雙語繪本「海邊的星星巨人」，活動現場氣氛熱絡，當鄭麗君詢問「世界上最大的魚是誰？」學童們齊聲響亮回答「鯨鯊」，展現十足活力。

鄭麗君今天與文化部長李遠一同走進幼兒園，化身說故事阿姨，活動由專業講師帶領，透過生動的說故事與互動問答，引導孩子認識鯨鯊等海洋生物，在輕鬆的氛圍中理解海洋生態保護的重要性。

現場互動環節中，鄭麗君也順勢邀請孩子們幫繪本裡的主角鯨鯊取名，小朋友們熱烈討論後，有人大聲提議「星星巨人」，立刻獲得全場一致認同，這個充滿童趣的名字，恰好呼應了鯨鯊身上宛如星空般的白色斑點，也讓孩子在參與過程中對海洋生物留下深刻印象。

鄭麗君表示，鯨鯊保育不僅是嚴肅的政策議題，更關係著未來世代是否還有機會在真實海洋中，親眼看見這類大型生物。她強調，海洋保護必須從教育著手，讓孩子從小建立對海洋的認識與關懷。

管碧玲指出，這本繪本透過故事與圖像，將生硬的海洋生態知識，轉化為孩子易於理解的內容，並以星空意象連結鯨鯊特徵，大幅提升閱讀吸引力，今天活動也搭配鯨鯊玩偶互動，成功加深了孩子的學習印象。

海保署表示，俗稱「溫柔巨人」的鯨鯊是全球體型最大的魚類，近年國際高度關注其保育議題，2025年「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）已將其列入附錄一，台灣更是自2008年起即全面禁捕，並於2020年列為海洋保育類野生動物，保護措施完全與國際接軌。