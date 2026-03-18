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清明掃墓新北設139處服務站應援 38條接駁專車路線

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市府今年在各墓區重要路段設置59個交通管制點，並開闢38條接駁專車路線，紓解掃墓期間的龐大車流。圖／民政局提供
新北市府今年在各墓區重要路段設置59個交通管制點，並開闢38條接駁專車路線，紓解掃墓期間的龐大車流。圖／民政局提供

清明時節將至，新北市政府整合各區公所、民政、警消、交通及環保等局處資源，正式啟動「清明祭祖六大便民措施」，市府團隊透過資訊整合、公墓除草、公塔法會、貼心服務站、紙錢集中站及縝密的交通規劃，提供從容且安全的祭祖環境，讓民眾在整潔安適的氛圍中傳遞思念。

民政局表示，各區公所已完成全市29區、總面積342公頃的公墓除草作業，並於全市設置139處清明祭祀服務站，現場備有鋤頭、鐮刀、手套等工具供民眾免費借用。至於交通規劃，市府今年在各墓區重要路段設置59個交通管制點，並開闢38條接駁專車路線，以紓解掃墓期間的龐大車流。

面對「新北市軍人忠靈祠」的祭祀高峰，民政局於115年3月21日、22日、28日、29日、4月3日至4月5日上午8時至下午5時啟動專案服務。專案期間將實施交通管制，禁止汽車進入樹林區忠義街口，民眾可將車輛停放新加坡工業區收費停車場後，轉搭免費接駁車上山。

民政局長林耀長強調，清明節是情感傳承的重要時刻，市府的職責是將各項服務做到最前線，除了實體服務，市府也優化「線上祭拜追思系統」，涵蓋轄內19座公立納骨塔及環保葬區，讓無法親自到場的民眾也能透過數位設備跨越距離限制。

相關資訊可透過「新北市清明服務網」https://www.tfunscroll.ntpc.gov.tw/TombSweepingFestival/了解相關資訊。

新北市府今年在各墓區重要路段設置59個交通管制點，並開闢38條接駁專車路線，紓解掃墓期間的龐大車流。圖／民政局提供
新北市府今年在各墓區重要路段設置59個交通管制點，並開闢38條接駁專車路線，紓解掃墓期間的龐大車流。圖／民政局提供

交通管制

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