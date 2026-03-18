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AI與雲端導入 新北路邊汽車格拚今年100%智慧化

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市交通局長鍾鳴時今天出席2026智慧城市展論壇。圖／新北交通局提供
新北市交通局長鍾鳴時今天出席2026智慧城市展論壇。圖／新北交通局提供

2026智慧城市展論壇在台北舉行，新北市交通局長鍾鳴時今天出席時表示，在數位科技快速發展下，智慧交通已成為城市治理的重要基礎，新北市近年積極推動停車智慧化管理，透過科技導入與數據整合，持續提升城市交通治理效率與市民生活便利性。新北將加速推動「路邊停車數位治理」，針對全市超過3萬格路邊汽車停車格全面升級，預期今年底前達成100%智慧化的目標。

鍾鳴時指出，為提升市民停車服務品質，新北市2023年起推動公有停車場智慧化管理，導入數位科技提升營運與管理效率，全市目前共有388處公有停車場，提供5萬餘格汽車停車位及2萬餘格機車停車位，透過智慧化管理機制，全面優化停車服務品質。

鍾鳴時說，指新北市近年積極推動停車智慧設備升級，強化路側及路外停車場管理功能，並建置「智慧停車管理雲」，逐步介接警政、監理及稅務資料庫，推動自動化報表與智慧管理。

因應電動車時代來臨，公有停車場超前部署，預留充電格位用管線，既有停車場也逐步擴增充電樁，同時建構互動式車位導引服務，提升民眾停車便利性。

而在路邊停車智慧化服務方面，交通局自2016年起推動行動支付繳費服務，讓民眾可隨時透過手機查詢並繳納停車費；另推出路邊停車自助計費APP，結合以分計費彈性收費機制，有效提升停車格周轉率。

鍾鳴時說，新北2022起新北市導入路邊停車智慧化服務，在路邊停車格設置智慧路側設施，實現無紙化開單並提供24小時即時空位資訊，有效提升管理效能，2024年進一步導入地磁停車服務，透過地磁偵測設備，即時回傳車位狀態，擴大即時空位資訊服務範圍，讓民眾找車位更加便利。

鍾鳴時說，交通局將加速推動「路邊停車數位治理」，針對全市超過3萬格路邊汽車停車格全面升級，預期今年底前達成100%智慧化的目標。

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