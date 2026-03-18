北市都更、危老反成鄰宅惡夢？專家揭自保求償撇步

北市2年半前發生基泰大直損鄰案，市府創全國先例，將第三方專業公會認定機制納入損鄰規則。不過，損鄰案迄今層出不窮，管線破損、牆面裂縫都有過，民眾若遇私有財產受損，專家建議趕緊拍照、錄影等蒐證，再向建管處申訴損鄰鑑定求償。

市府2023年9月修訂「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，將第三方專業公會納入公共安全及損壞責任認定機制；會勘除建案建築師、專任技師，增加由建管處指派的第三方專業公會會同鄰損現場勘查，且由第三方專業公會複核。

損鄰樣態如牆面、地坪出現裂縫，外牆磁磚擠壓剝落或滲漏水、管線破損等。北市2023年損鄰事件成案628件、目前列管132件，2024年則是929件、現在列管380件，2025年420件中尚有109件列管，今年至昨日成案132件、列管28件；建管處指出，損鄰規則中，僅需建損雙方簽訂和解書即可解除列管。

台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿表示，都更案、危老重建案要拆除原建物時，起造人都會向台北市建管處申請拆除執照，施工時承造人即營造廠，會依據拆除圖說與施工計畫施工。

徐茂卿指出，營造廠商要依照施工計畫的圖說去拆除，若造成鄰房牆壁破洞等損害狀況，建物所有權人也要趕緊拍照、錄影等蒐證，再向建管處申訴損鄰鑑定求償，後續會由結構技師公會鑑定並釐清責任，由起造人、承造人即營造廠商共同負責賠償善後。

徐茂卿說，通常發生損鄰案件多是連棟建物，他舉例一幢10棟建物中有8棟要都更，拆除剩下2棟，營造廠商因相鄰介面沒處理好，亂切結構桿件的鋼筋，導致住戶牆面漏水龜裂，進一步造成結構耐震安全疑慮。損鄰樣態多種，例如開挖地下室時，把隔壁建物的基腳部份敲除，又施工不慎釀成地層下陷，造成損鄰新聞案件不斷地發生。

徐茂卿表示，如果要都更，通常是整個街廓、整幢連棟式建築物一起施作，設計規畫也會比較完整，對都市的景觀也會比較正面。