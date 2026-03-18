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105市道改善傳禁行機車引議 學者：須有客觀數據佐證

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程示意圖。圖／新北市工務局提供
105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程示意圖。圖／新北市工務局提供

牽動林口、八里交通的市道105線改善工程，日前決標並預計今年9月動工，未來將新建雙環高架橋改善陡坡與彎道。不過近期傳出有評估聲音建議通車初期「先禁行機車、再視情況開放」，引發地方與機車族關注，專家表示，需有客觀依據來佐證政策的合理性。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，是否限制機車通行，應回到安全評估本質，需檢視道路設計條件與實際風險。他指出，高架道路若涉及坡度、照明不足、雨天視線不佳或混合車流等因素，確實可能增加行車風險，但通常須多項條件同時存在，才能支持限制特定車種的決策。

鄭永祥強調，若政府擬採取禁行機車等管制措施，必須提出客觀數據作為依據，例如過去事故發生情形、改善前後風險差異，或其他類似案例的比較分析，才能說明政策合理性。他認為，相關單位在訂定通行管制策略時，應以具體數據佐證，而非僅憑單一考量或主觀判斷，才能避免爭議並取得民眾認同。

至於國際經驗，鄭永祥指出，國外機車使用比例相對較低，較少有直接對應案例可供參考，但國內仍可透過既有高架道路或類似工程經驗進行比對與評估，作為政策制定的重要參考依據。

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