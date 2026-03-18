新北無障礙環境與施工雙獲特優 連15年特優、12年滿分

新北市政府推動人本環境與施工管理成果亮眼，於114年度內政部國土管理署考評中再創佳績，其中「建築物無障礙生活環境業務督導」榮獲特優，締造連續15年特優、連12年滿分全國第一紀錄；「建築物施工管理業務考核計畫」同樣獲得特優，完成5連霸成績。工務局長馮兆麟今於市政會議中獻獎，與副市長劉和然分享成果。

副市長劉和然表示，新北市多年來在中央考核中屢獲肯定，是市府團隊長期努力的成果。未來將持續優化施工安全與管理效能，提升公共安全水準，同時針對既有與新建公共建築加強無障礙設施檢討與精進，打造「市府用心、民眾安心」的友善城市環境。

馮兆麟指出，建築物施工管理考核內容涵蓋施工勘驗、防災應變及電子化管理等面向。市府除持續修訂相關法令，提升專業機構現場勘驗頻率外，也推動開挖安全監測第三方監督與深開挖管理機制，並透過與營造業及技師公會交流，完善整體管理措施，降低施工風險、預防災害發生。

在無障礙環境推動方面，馮兆麟表示，工務局每年輔導約200至250處場所改善，範圍涵蓋公廁、超商、社區、醫院、百貨商場及政府機關等高使用頻率場域。截至114年12月底，累計完成4,721處改善案例。市府並透過不定期清查與跨局處合作，持續精進管理機制，讓無障礙設施真正落實於市民生活。

此外，新北市在「114年度市區道路養護暨人行環境無障礙考評」亦表現亮眼，勇奪六都人行環境考評第一名，汐止區大同路二段更獲評為年度最佳示範路段。未來將持續改善人行道淨寬、斜坡道設計、警示設施與鋪面平整度，因應高齡化社會與人本交通需求，打造更安全、友善的城市環境。

汐止區大同路2段榮獲「114年度市區道路養護暨人行環境無障礙考評」民眾票選路段改善年度最佳縣市。圖／新北市工務局提供