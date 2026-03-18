銜接八里林口105市道改善傳禁行機車 議員批不合理：通勤族難接受

牽動林口、八里交通發展的市道105線改善工程，歷經多次流標後終於決標，預計今年9月開工。工程規畫於兩地180公尺高低落差路段新建「雙環高架橋」，以改善原本蜿蜒陡峭、路幅不足問題。不過傳出新闢高架路段原則上不開放機車通行，引發機車族反彈。

新北市議員陳家琪指出，許多民眾長期仰賴105市道騎乘機車往返林口、八里，對不少家庭而言，機車仍是最方便、也最實際的交通工具。若整體道路條件改善後，反而限制機車通行，地方恐難以接受。

她進一步表示，依原先設計，105市道改善工程已納入機車通行，但近期在道路安全評估過程中，有委員提出不同意見，建議通車初期採「先禁行機車、再視情況試辦開放」方式，引發地方疑慮。該評估小組成員包含中央與地方代表，目前仍在討論階段，但相關風聲已在地方傳開。

陳家琪質疑，既有道路本來就開放機車，改善工程目的應是提升安全，若完工後反而排除機車族，邏輯難以說服民眾。她強調，市府應在工程完工前明確規畫通行方式，確保各類車輛都能安全使用，避免衝擊地方通勤需求。

不少網友也在社群平台留言質疑，認為道路改善本意在於提升安全與通行效率，若完工後反而限制機車通行，形同「改了卻不能用」，難以接受。有民眾直言，「本來就是因為坡陡才要改善，結果改善後反而不讓機車走，是自打嘴巴嗎？」也有人批評，交通單位每逢安全疑慮就以「先禁再說」處理，缺乏整體設計思維。另有網友指出，機車族同樣繳稅，卻被排除於更安全的新設道路之外，質疑政策公平性，認為應在安全與使用權之間取得平衡，而非直接限制特定車種通行。

新北市新工處則表示，105市道林口端與八里端高低差大，已透過高架配置有效降低縱坡，並在設計中納入各項安全措施，包括加高防撞F型護欄、採用多孔隙瀝青混凝土（PAC）提升排水能力，以及彎道路段加寬以符合轉彎半徑規範，整體設計均符合道路設計標準。

新工處指出，未來在道路完工前，將邀集交通、警察等專業單位進行現場履勘，綜合評估通行車種，確保用路人安全。