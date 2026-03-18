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新北客家文化園區2.0啟動　先打造共融公園最快年中動工

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北客家文化園區後方綠地適合休憩。圖／新北市客家局提供
新北客家文化園區後方綠地適合休憩。圖／新北市客家局提供

新北客家文化園區已經開幕20年，是新北重要客家設施，新北市客家局長劉冠吟在今天市政會議專案報告指出，客家文化園區將啟動2.0轉型計畫，一期工程將在3公頃綠地打造共融公園，設置擂茶客家意象的溜滑梯遊具與流籠設施，預計今年5、6月左右動工，並展開現有設施修繕改造，串聯三鶯地區文化資源，形塑全新都會客家樣貌。

劉冠吟表示，客家文化園區占地約4.4公頃、建物約1公頃，過去因空間相對封閉，未來將以穿透與文化共享為核心，打開既有圍牆、重整整體動線，讓室內展區與戶外場域自然串聯，提升民眾進入園區意願。

一期工程將優先展開主建物修繕與後方園區改造，內容包含冷氣、地毯等基礎設備更新，以及常設展調整，同步提升整體參觀品質。

戶外空間將打造大型共融式遊具區，融入客家擂茶文化意象，設置具攀爬與旋轉功能的遊具，並在底部設置可敲擊發聲的鋼管裝置敲出客家八音；此外園區內也將設置以客家醬缸為靈感的「流籠」等設施，一期改善經費約1300萬元，力拚今年底完工。

客家文化園區建築土樓，配合今年捷運三鶯線通車契機，也將導入知名IP海綿寶寶合作，變身「深海大鳳梨」，吸引更多遊客造訪；二期計畫預計明年啟動，將進一步大幅度空間調整。

劉冠吟表示，未來園區將定位為客家產業交流中心，串聯五寮、插角等傳統聚落產業，並結合北海岸客家青年的創意能量，擴展「山客尞尞」品牌，讓客家文化從傳統保存走向產業應用與創新發展。

新北市近年同步推動新北哈客館與語言扎根政策，已建構完整都會客家文化網絡，並在非客庄環境中多次獲得客委會語言評核肯定。透過園區2.0轉型與青年參與機制，市府盼讓客家文化不僅存在於展館，更能融入城市日常。

劉冠吟強調，從硬體空間改造到軟體文化推廣，客家局將以更具彈性與產業視野的策略，讓客家文化在都會持續發展，不只是傳承，更是與城市一起成長的生活文化。

新北客家文化園區將啟動2.0轉型計畫，一期工程將在3公頃綠地打造共融公園，設置擂茶客家意象的溜滑梯遊具與流籠設施。示意圖。圖／新北市客家局提供
新北客家文化園區將啟動2.0轉型計畫，一期工程將在3公頃綠地打造共融公園，設置擂茶客家意象的溜滑梯遊具與流籠設施。示意圖。圖／新北市客家局提供

新北客家文化園區不僅有室內展覽，也適合室外活動。圖／新北市客家局提供
新北客家文化園區不僅有室內展覽，也適合室外活動。圖／新北市客家局提供

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