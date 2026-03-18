南港精華區1原因社區竟還用化糞池 北市克服工程助汙水接管

被市長蔣萬安稱蛋黃區中蛋黃的南港軟體園區周邊，因大型雨水箱涵、文湖線橋墩抖公共設施影響，竟有多處社區尚未全接入汙水下水道，長年以化糞池及自設壓力管銜接汙水系統，但因近年設備故障頻繁，影響排放運作。北市衛工處克服施工困難，將進行汙水接管，預計今年6月底前完成。

北市南港區三重里經園街及重陽路周邊部分社區，過去以化糞池及自設壓力管銜接汙水系統，衛工處規畫設計科長王凱民表示，三重里位於南港軟體園區，周邊居住人口及科技產業密集，生活機能完善，強化汙水處理設施，對維護環境品質尤為重要。

針對既有系統運作成效不彰的情形，衛工處已規畫協助5處社區改採重力排放方式進行汙水接管，優化該區管線以提升排放效率。經衛工處、闕枚莎議員、三重里長江輝吉及各單位協調，已順利取得里民同意，完工後預計可服務約220戶。相關工程已於115年2月進場施工，預計6月底前完成。

王凱民表示，重陽路周邊道路屬汙水下水道系統的上游處，加上新美齊心居、謙御及經貿Party等3處社區周圍，受大型雨水箱涵及捷運文湖線橋墩等既有公共設施影響，施工條件相對複雜。審慎評估現地條件並與社區溝通協調後，已規畫將管線路徑避開捷運橋墩位置，穿越新美齊心居及新家源建設有限公司人行道用地施作，期盼可以儘速完工改善社區環境衛生。

衛工處指出，截至去（114）年12月底北市公共汙水下水道接管門牌戶數普及率已達83.30%。未來將持續推動汙水接管及設施優化工程，並呼籲尚未完成接管的社區配合相關作業，共同改善生活環境品質，打造更宜居的城市。