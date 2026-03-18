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「藍幣」7月停售 北捷QR碼紙票 今起上陣

聯合報／ 記者邱書昱葉德正／連線報導
北捷QR單程票。記者邱書昱／攝影
北捷QR單程票。記者邱書昱／攝影

台北捷運公司宣布將於今年七月停售藍色單程塑膠票卡，未來以ＱＲ碼或「台北捷運Go」App取代，目標票券行動化。新北捷運公司表示，環狀線與北捷路網相連，將配合北捷規畫，避免旅客無法進入，但各站暫無法購買，後續觀察民眾使用習慣變化，議定後續票務策略。

北捷估算，現在每天有三萬五千到四萬人買票卡，比率僅約百分之二，多是忘記帶卡或遊客；很多乘客反映票卡大家摸來摸去很不衛生，擔心有病毒殘留。北捷規畫今起在廿二個指定車站利用自動售票機或透過「台北捷運Go」App，即可購買ＱＲ碼單程票，可有效減少接觸風險。

北捷預計今年七月配合信用卡支付功能上路後，就全面改成ＱＲ碼，不再販售塑膠票卡，僅保留在詢問處使用，做為憑身分證件購票的敬老愛心、兒童等優惠單程票販售，也保留民眾借用廁所或借道通行票種。

消息一出，不少民眾質疑ＱＲ碼紙票容易弄丟，也浪費紙張、製造垃圾。

「最終目標是希望讓票券行動化。」北捷說，未來鼓勵民眾多使用App購票，但考量還是有旅客無法使用手機購票，因此ＱＲ碼單程紙票有存在必要，後續會加強宣導。

環狀線雖配合北捷開放乘客使用ＱＲ碼進出，各站卻沒有機器販售。新北捷運公司表示，目前民眾使用App購票即可進出。

使用手機 環狀線 台北捷運

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