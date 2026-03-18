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防災超前部署 雙北攜手氣象團隊

聯合報／ 記者葉德正林麗玉／連線報導
新北市災害應變中心。本報資料照片
新北市災害應變中心。本報資料照片

極端氣候威脅加劇，颱風、強降雨發展難測，預報資訊攸關停班課、防災等決策，若與實際感受有差異，容易引發民怨。雙北都與民間氣象公司、學術機構合作，要做到超前部署。

前年受山陀兒颱風外圍環流及低氣壓影響，新北東北角災情嚴重，災後視察時，新北市副市長劉和然便向行政院長卓榮泰陳情，指該次颱風預測雨量及累積雨量落差大，建議中央氣象署要多提供協助。

新北災害應變中心指出，防災要超前部署，合作的天氣風險公司會在颱風或豪雨發生前一周提供相關氣象情資給市府，每日持續更新，協助市府及早掌握潛在的天氣變化趨勢。

二○一二年北市曾發生○六一二水災，此後市府便與台灣大學合作，目前是四至十月由氣象團隊人員派駐市府，遇有颱風來襲，北市應變中心二級開設，改為二十四小時進駐。消防局表示，四至十月易有突發性強降雨，專業團隊可協助更快速、精準判斷氣象資訊，以利應變。

氣象團隊人員平時就會進駐在北市府，遇颱風來襲應變中心開設後，改為二十四小時進駐，採取超前部署與滾動應變策略，參考中央氣象署資訊，也整合台大團隊提供的降雨以及風速預報，透過多元預報資料綜合研判，精準掌握各區災情風險，作為防災應變決策的科學依據。

颱風 台灣大學 極端氣候

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