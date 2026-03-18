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數位轉型 新北市府獲智慧城市創新獎

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市副市長朱惕之（左四）、工務局長馮兆麟（左五）出席二○二六智慧城市展暨淨零城市展。 圖／新北市工務局提供
新北市副市長朱惕之（左四）、工務局長馮兆麟（左五）出席二○二六智慧城市展暨淨零城市展。 圖／新北市工務局提供

「二○二六智慧城市展暨淨零城市展」登場，新北市政府在縣市創新應用組中，以「建築執照ＡＩ輔助審查」及「ＡＩ智慧分選廠打造永續城市」兩項成果，榮獲「智慧城市創新應用獎」並受邀參展。副市長朱惕之到場觀展，了解各項智慧應用展示，展現市府推動智慧城市與淨零轉型決心。

智慧城市展台北場一連四天在南港展覽館二館，持續至本月廿日，展覽以「數位與綠色雙軸轉型」為主題，吸引國內外建築及科技領域專家交流。新北市以「智慧新北×驅動未來」為主題參展，集結八大智慧建設與管理成果亮相。

除兩大獲獎項目外，還包括工務局推動的山坡地智慧防災、工程治理及道路管理模式，以及環保局推動的科技執法、節能減碳與永續應用，展現以科技強化治理、推動永續發展成果。

展區設置有獎徵答、桌遊體驗、打卡分享及問卷等互動活動，吸引民眾參與，透過寓教於樂方式，讓市民了解智慧建設與減碳理念，展現智慧城市應用貼近生活一面。

朱惕之表示，新北持續推動智慧建設與數位轉型，透過導入ＡＩ技術與智慧系統，提升行政效率與治理效能。此次獲獎展現建管精進與資源循環成果，顯示智慧城市政策逐步落實，未來將持續深化ＡＩ應用，打造更安全、宜居的城市。

工務局長馮兆麟說，展區安排具英語解說能力的專業同仁導覽，提升新北國際能見度。

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