風雲愈來愈難測…新北整合多元預報資料「跟天搶時間」

極端氣候影響，風雲愈來愈難測，傳統中央資訊，與實際感受有愈來愈大差異。新北市災害應變中心指出，新北市府在颱風或豪雨期間，採取超前部署與滾動式應變策略，除參考中央氣象署的資訊外，同時整合「天氣風險公司」即時提供的各行政區定量降雨及風速預報，希望透過多元預報資料綜合研判，精準掌握各區災情風險，以作為各項防災應變決策的科學依據。

極端氣候來勢洶洶，預測挑戰加大，前年受山陀兒颱風外圍環流及低氣壓影響，新北東北角災情嚴重，災後視察時，新北市副市長劉和然便向卓榮泰陳情，指該次颱風預測雨量及累積雨量、時間判斷上落差滿大，建議中央氣象署要多提供協助。

新北災害應變中心指出，在超前部署部分，天氣風險公司於颱風或豪雨發生前約一周即會提供相關氣象情資給市府，並每日持續更新，協助市府及早掌握潛在的天氣變化趨勢。

而在滾動式應變方面，中央氣象署於發布陸上颱風警報期間，每隔六小時發布一次風雨預報；而在規模較大或降雨強度較高的豪雨事件期間，會每三小時更新一次定量降水預報，以提供即時且持續的氣象資訊。

市府決策過程中，除參考中央氣象署所發布的最新氣象資料與各項警報資訊外，也同步整合「天氣風險公司」所提供的各行政區定量降雨預報、風速預測及即時氣象分析等資料。

透過多來源氣象資訊的交叉比對與綜合研判，市府能更精準掌握不同區域可能出現的強降雨、強風及積淹水等風險，並據以提前進行防災部署與應變決策，以降低災害可能造成的影響。