新北市府獲智慧城市創新應用獎 AI應用成果亮相

「2026智慧城市展暨淨零城市展」台北場今登場，新北市政府於縣市創新應用組中，以「建築執照AI輔助審查」及「新北市AI智慧分選廠打造永續城市」兩項成果，榮獲「智慧城市創新應用獎」並受邀參展。副市長朱惕之親臨展場觀展，實地了解各項智慧應用展示，展現市府對智慧城市與淨零轉型政策推動的重視。

本次展覽以「數位與綠色雙軸轉型」為主題，吸引國內外建築及科技領域專家齊聚交流。新北市政府則以「智慧新北 × 驅動未來」為主題參展，集結八大智慧建設與管理成果亮相。除兩大獲獎項目外，亦涵蓋工務局推動的「新北市山坡地智慧防災設計推動計畫」、「工程方舟：引領工程治理新航向」、「打造智慧時代的道路管理新模式」，以及環保局推動的「環保科技執法守門員」、「節能減碳雙引擎－數據驅動 × 全民參與」、「智慧科技助力永續城市先行」等多項應用，呈現新北以科技強化城市治理、以創新推動永續發展的整體成果。

此外，展區現場規劃多項互動體驗活動，包括有獎徵答、桌遊體驗、打卡分享及問卷填寫等，吸引不少民眾駐足參與。透過寓教於樂的方式，引導民眾認識智慧建設成果與減碳理念，展現智慧城市應用貼近市民生活的一面。

新北副市長朱惕之表示，新北市持續推動智慧建設與數位轉型，透過導入AI技術與智慧系統，提升行政效率與治理效能。此次獲獎的兩項成果，分別展現市府在建管作業精進與資源循環永續上的具體成效，也顯示智慧城市政策正逐步落實於市政治理。未來，新北將持續深化AI技術應用與交流，為市民打造更安全、更美好、更宜居的智慧城市。