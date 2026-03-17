貢寮啟動農林漁牧業普查 全面掌握在地產業脈動

新北市貢寮區公所舉行「農林漁牧業普查區」揭牌典禮，正式展開五年一度的全國性普查作業，預計訪查區內約1,386家業者，涵蓋農業、漁業及休閒產業等面向，期望精準掌握貢寮地區產業結構與資源分布，作為未來政策規劃的重要依據。

貢寮區長柯建輝表示，公所將於4月10日至4月30日先行推動網路自主填報，並自5月1日起展開實地訪查，鼓勵業者踴躍參與；凡於6月15日前完成填報者，還可參加抽獎活動，希望透過多元方式，提高資料完整性與參與率，真實呈現貢寮在地產業現況。

區長柯建輝強調，普查過程將落實「三不二會」原則，包含不洩漏個資、不詢問私事、不索取帳戶資料，並由查訪人員配戴證件、主動出示公文，確保過程安全可靠。公所也呼籲鄉親安心配合，若有疑慮可主動查證，共同防範詐騙，攜手完成攸關貢寮永續發展的重要調查工作。