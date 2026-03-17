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新北消防第六大隊長布達 強化轄區救災戰力

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
消防局新任第六大隊大隊長由林登港陞任，布達典禮由新北市消防局長陳崇岳主持，包括新北市議員白珮茹、轄區各區區長、還有警義消都來參加。圖／觀天下有線電視提供
消防局新任第六大隊大隊長由林登港陞任，布達典禮由新北市消防局長陳崇岳主持，包括新北市議員白珮茹、轄區各區區長、還有警義消都來參加。圖／觀天下有線電視提供

新北市消防局第六大隊，今(17)日進行新任大隊長布達典禮，由新北市消防局長陳崇岳主持，包括新北市議員白珮茹、轄區各區區長、還有警義消來參加，新任大隊長林登港表示，第六大隊轄區，包山又包海，會用心做好消防防災工作，還有就是消防安全永遠擺在第一位。

新北市消防局長陳崇岳表示，今天是消防局第六大隊大隊長布達，由新任的大隊長林登港陞任，原本的羅億田大隊長調新店，新北市消防局各大隊都有自己的轄區跟特性，很高興由優秀的幹部升任後，彼此做職務的歷練，另外，六大的特性有山有海，汐止則是有新的都市在發展，對救災也是很大的挑戰，期勉新的大隊長能夠把同仁帶的很好，出入平安一切吉祥。

新北市議員白珮茹說，今天很高興來參加第六大隊長的布達典禮，歡迎新任的林登港大隊長，也謝謝羅大隊長這麼多年來的努力，也祝福六大隊出入都能夠平安順利。

新北市消防第六大隊新任大隊長林登港指出，今天來六大隊報到，其實六大隊轄區廣闊，8個行政區，包山又包海，救災救護勤務很多元，來第六大隊希望能秉持過去優良的傳統，可以在火災預防、災害搶救與緊急救護，把整體災害防救做的越來越好。來這裡有三個勉勵也有自我的期許，第一個就是永遠安全第一，消防勤務是有風險的，希望把消防安全工作永遠放在第一位，為了落實安全，落實訓練就變的很重要，也是期勉自己要盡力把訓練的工作做好，精進消防體技能，打造安全的職場。

白珮茹 汐止

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