汐止區汐科站人行道要除鏽 機車位不足納入改善

汐止區汐科火車站，每天進出站有一、兩萬人，只是，一直以來都有民眾反應，周邊的機車停車空間根本不夠，所以，今(17)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，因為，台鐵將針對站體人行道進行除鏽工程，所以，會勘也希望將周邊空間活化，增加機車停車格。

新北市議員張錦豪表示，汐科火車站附近的居民還有里長都有來陳情機車格不足的問題，建議是不是把腳踏車的停放區範圍縮小，把空間釋出，提供停放機車，今天會勘有把地方意見傳達給台鐵，是不是在汐科站附近能再找出空間，讓不論是轉乘或是在地居民可以停車。

張錦豪指出，還有就是因為汐科火車站是立體高架，通道下面不管是機車或是行人都會經過，但是因為有鏽蝕的狀況，導致鏽掉的部分會掉下來，所以，台鐵已經有招標要進行汐科站人行道除鏽工程，前2次都流標了，沒有廠商願意來投標，這次台鐵也有承諾，會增加預算，看第三次能不能順利標出去，工期是180天，所以，也有請台鐵注意，因為到時候施工，會影響到停機車的需求，請他們把臨時可以供民眾停車的空間釋放出來。