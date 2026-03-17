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淡江大橋風切聲問題 新北市長、立委關心促改善

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江大橋人行道欄杆因風切產生共振聲影響八里及淡水兩岸居民，立委洪孟楷及新北市議員陳家琪，日前邀集交通部公路局、新北市工務局等單位會勘。圖／觀天下有線電視提供
淡江大橋人行道欄杆因風切產生共振聲影響八里及淡水兩岸居民，立委洪孟楷及新北市議員陳家琪，日前邀集交通部公路局、新北市工務局等單位會勘。圖／觀天下有線電視提供

新北市重大交通建設，淡江大橋將要在今年5月12日通車。由於近期淡江大橋人行道欄杆因風切產生共振聲影響八里及淡水兩岸居民，新北市長侯友宜在淡水行動治理座談會指出，已要求盡速釐清問題，並提出改善方案，避免嗡鳴聲持續干擾居民生活。

新北市長侯友宜表示，近日因強勁東北季風，淡江大橋八里端橋體持續發出低頻刺耳的風切聲，終日不間斷的嗡鳴聲讓周邊居民難以入眠，惱人聲響持續逾1個月，經過向公路局了解後，預計在四月底將可改善。

對此，立委洪孟楷及新北市議員陳家琪，日前邀集交通部公路局、新北市工務局等單位會勘，盼盡速找出改善對策，並擔憂未來因風向改變，恐轉換變成淡水居民的魔音夢魘。洪孟楷表示，研議在欄杆加裝吸音泡棉、以強化玻璃封閉空隙等方式，減少風穿越縫隙產生噪音，希望能在淡江大橋竣工前完成改善。交通部公路局指出，現已委託淡江大學風工程研究中心勘查，並帶回相關構件進行風洞實驗。

東北季風 淡水 新北

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