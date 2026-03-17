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淡水農林漁牧普查開跑 新北次多3387家

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所正式成立「農林漁牧業普查所」，由新北市農業局長諶錫輝，以及區長陳怡君主持揭牌儀式。圖／觀天下有線電視提供
淡水區公所正式成立「農林漁牧業普查所」，由新北市農業局長諶錫輝，以及區長陳怡君主持揭牌儀式。圖／觀天下有線電視提供

新北市淡水區公所，為配合政府辦理「114年農林漁牧業普查」，於115年3月16日正式成立「農林漁牧業普查所」，由新北市農業局長諶錫輝，以及區長陳怡君主持揭牌儀式，今年普查自115年4月10日至30日先採「自主網路填報」，並於5月1日至6月30日展開「實地訪查」。

新北市農業局長諶錫輝表示，每5年舉辦1次的農林漁牧業普查，主要在蒐集資源分布、生產結構及經營現況等基本資料，作為政府研訂糧食安全、安全農業及設施型農業等政策的重要參據。普查對象涵蓋經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者。預估訪查家數為44168家，其中以三峽區3751家最多、其次淡水區3387家

淡水區長陳怡君表示，普查採多元管道辦理，特別鼓勵受訪戶於4月10日至4月30日期間「自主網路填報」，4月10日至6月15日期間透過網路完成填報者，總獎金一百萬元，單一獎項最高價值十萬元。可參加抽獎活動。為防範詐騙並保障民眾隱私，普查員將嚴格落實「三不二會」原則，「不會」洩漏個資、「不會」詢問普查表以外資料、「不會」要求提供帳戶或存摺，且「會」佩戴普查員證、「會」遞送致受訪戶函。民眾如有疑慮，可向區公所、里辦公處或撥打165反詐騙專線查詢。

陳怡君 淡水

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