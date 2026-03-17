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行動書屋走進國小校園 原住民繪本搭配部落「玻璃珠」辣翻教室

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

一顆顆被部落暱稱為「玻璃珠」的小小植物，日前在新北市瑞芳區濂洞國小教室裡，掀起一陣驚呼與笑聲。新北市原民局推動的「picul泰山森林書屋」行動書屋，今年首度走進國小校園，首站來到依山傍海的瑞芳區濂洞國小。這堂閱讀課不只有繪本出場亮相，也把來自花蓮月眉部落的火蔥帶進教室。當孩子們第一次咬下這顆看似小巧的「玻璃珠」，嗆辣的味道瞬間在舌尖炸開，讓原本安靜的閱讀課變成一場充滿笑聲的感官體驗，也讓書本故事中的部落味道，真實地出現在課堂裡。

活動由阿美族陳蓮美說故事奶奶導讀，帶著孩子們閱讀繪本《去吧！無味獸：火蔥的嗆辣冒險記》，故事講述「無味獸」偷偷來到部落，想讓食物的味道全部消失，而部落的小勇士則用氣味強烈的火蔥把牠趕走，守住料理的好味道。當故事說到花蓮月眉部落的植物時，蓮美奶奶拿出一小包火蔥，這個阿美族的傳統食材「火蔥」，阿美語稱為kenaw，因為外型圓潤小巧，在部落裡常被暱稱為「玻璃珠」。孩子們在座位上傳看這些植物，有人仔細端詳，也有人低頭聞那股帶著泥土氣息的辛香味，原本只存在於書頁裡的植物，此刻出現在教室裡，也讓故事情節變得更加立體。

當孩子們鼓起勇氣咬下一小口火蔥時，教室立刻熱鬧起來，「好辣！」、「哇！」的聲音此起彼落。有的孩子整張臉皺成一團，有人辣得直搧舌頭，也有人被同學的表情逗得笑到停不下來。由於參加活動的大多是低年級學生，老師還準備了醬油膏，讓孩子們試著把火蔥蘸著吃。有的孩子先小心咬一口，再蘸一點醬油膏慢慢嚐，雖然仍被辣得直喊「好嗆」，卻又忍不住笑著再試一次。桌上同時放著蕗蕎作為比較，孩子們一邊嚐一邊討論兩種植物的差別，整個教室充滿笑聲與討論聲。

除了味覺體驗，現場也安排了改良式的原住民族服飾體驗，孩子們輪流戴上花環、背起情人袋，或穿上背心與披肩，在老師與奶奶的介紹下，認識這些服飾在部落文化中的意義。從剛剛被火蔥辣到的驚呼，到開心試穿服飾，整堂閱讀課像一場逐步展開的小冒險，也讓孩子們在輕鬆的氛圍中接觸不同族群文化的樣貌。

新北市原民局局長Siku Yaway林瑋茜表示，許多原住民族文化其實就藏在生活裡的味道、植物與服飾中。透過火蔥的辛辣、服飾的觸感與故事的情境，讓孩子在閱讀之外，也能用身體與感官去理解文化。「文化不應只是櫥窗裡的展示，而是可以被穿在身上、嚐在嘴裡的生活。」除此之外，行動書屋在今年首度延伸至國小校園，希望讓文化教育從孩子入學的起點開始，協助孩子在閱讀中認識多元文化，也在生活體驗中理解土地與文化之間的深厚連結。

聚傳媒

教室 原住民族 阿美族

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