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侯友宜參訪澳洲國際運動場館設計公司 學習MLB經驗交流大巨蛋規劃

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜與市府團隊前往國際知名運動與娛樂場館設計公司 Populous亞太區總部，與該公司全球總監暨共同創辦人Paul Henry會面交流。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜與市府團隊前往國際知名運動與娛樂場館設計公司 Populous亞太區總部，與該公司全球總監暨共同創辦人Paul Henry會面交流。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜昨起率市府團隊前往澳洲參訪，今天前往國際知名運動與娛樂場館設計公司 Populous亞太區總部，與該公司全球總監暨共同創辦人Paul Henry會面交流，會中由副首席建築師Nick Malyon分享參與多項美國職棒大聯盟（MLB）場館專案的經驗，提供新北大巨蛋及其他體育場館規劃參考。

侯友宜表示，新北大巨蛋的選址今年中就會拍板，目標打造一座全方位的園區，進而帶動周邊整體區域發展，「讓場館全年都有不同用途」，既能舉辦體育賽事，也能結合演唱會、展覽及社區活動，提升空間使用率與經濟效益。

侯友宜提到，新北大巨蛋服務對象包含新北市民與國人，更要吸引來自全球各地的旅客，成為留住人潮的國際級園區，以「提早來、留下來、晚點走」為三大主軸，因此必須納入完整的商業、旅宿和遊樂設施。

Paul Henry說，很高興聽到新北大巨蛋的建設規劃，他們樂於分享40多年來在全球各地設計體育場館的經驗。Populous團隊以日本、韓國和澳洲等地的案例，說明在不同文化與市場環境下的大型公共建設實務經驗。如何從設計階段開始，透過空間整合與多元活動規劃，讓場館兼具功能性與地標性，結合觀賽體驗、商業機能與城市發展，「沒比賽時，也能把人潮帶進社區」。

新北市府指出，Populous代表性作品遍及全球，包括美國拉斯維加斯Sphere、超過20處MLB球場以及多座奧運主場館等，市府透過本次交流汲取實務經驗，更進一步了解國際級場館規劃與營運模式，未來將持續與專業機構交流或合作，作為新北市大型運動設施規劃的重要參考。

新北市長侯友宜與市府團隊前往國際知名運動與娛樂場館設計公司 Populous亞太區總部，與該公司全球總監暨共同創辦人Paul Henry會面交流。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜與市府團隊前往國際知名運動與娛樂場館設計公司 Populous亞太區總部，與該公司全球總監暨共同創辦人Paul Henry會面交流。圖／新北市府提供

新北 美國職棒 MLB

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