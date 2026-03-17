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新北綠家園15年活化381處空間 零碎角落變身城市小綠洲

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
板橋區合安一路和板城路交叉路口綠家園基地綠美化成果（街角廣場型）。圖／新北市城鄉局提供
板橋區合安一路和板城路交叉路口綠家園基地綠美化成果（街角廣場型）。圖／新北市城鄉局提供

新北市推動「新北綠家園專案」邁入第15年，將城市中閒置、零碎或低度使用的公有土地轉化為綠地空間。新北市城鄉局表示，自100年推動至今，已完成381處綠美化基地，綠化面積達208公頃，約為8座大安森林公園或290個足球場，逐步讓城市角落轉變為市民日常可使用的生活空間。

城鄉局指出，該專案主要透過簡易綠美化手法，活化閒置公有地、都市計畫變更回饋捐贈的公共設施用地、整體開發區公共設施用地及河岸高灘地等。相關用地在取得管理機關同意後，由區公所提出申請，工程完成後也由區公所負責後續維護管理，確保綠地能長期使用並維持品質。

依不同空間特性，綠家園發展出4種類型，包括社區口袋型、街角廣場型、帶狀隔離型及通學廊道型。其中，社區口袋型已完成112處，綠化面積約95.8公頃，提供居民休憩與交流空間；街角廣場型完成138處，面積約54.7公頃，改善街角景觀；帶狀隔離型完成118處，面積約39.9公頃，多設置於道路或國道周邊，兼顧環境改善與行人安全；通學廊道型則完成13處，面積約18.3公頃，強化校園周邊通行安全。

以三峽區國光段基地為例，該處位於北大國小北側，屬通學廊道型綠家園，並將銜接捷運三鶯線三峽站及國光社會住宅。原本使用性低、通行不便的空間，經整體改善後，已轉變為安全、明亮的生活廊道，提供學生與居民更友善的通行環境。

城鄉局副局長邱信智表示，綠家園專案透過跨局處合作，將分散於城市各處的零碎空間逐步串聯，轉化為市民可親近的綠地。未來將持續推動相關計畫，讓更多被忽略的角落活化再利用，提升整體生活環境品質。

三峽區北大國小北側綠家園基地綠美化成果（通學廊道型）。圖／新北市城鄉局提供
三峽區北大國小北側綠家園基地綠美化成果（通學廊道型）。圖／新北市城鄉局提供

中和區南華路68號旁空地綠家園基地綠美化成果（社區口袋型）。圖／新北市城鄉局提供
中和區南華路68號旁空地綠家園基地綠美化成果（社區口袋型）。圖／新北市城鄉局提供

三重區格致中學東側旁邊坡綠家園基地綠美化成果（帶狀隔離型）。圖／新北市城鄉局提供
三重區格致中學東側旁邊坡綠家園基地綠美化成果（帶狀隔離型）。圖／新北市城鄉局提供

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