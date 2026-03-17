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基隆下修停班課基準 陽明山區也另訂標準？蔣萬安：會在四市平台討論

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午出席智慧城市展台北願景館開幕。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午出席智慧城市展台北願景館開幕。記者林麗玉／攝影

停止上班、上課雨量判斷基準，基隆市府今宣布下修至200毫米（豪雨）。北市長蔣萬安今也被問及，是否也會針對山區陽明山等訂定分區標準？蔣說，據他了解，因基隆地勢多山，所以做這樣的修正。台北市接下來會審慎的評估，也會在四市平台共同討論。

颱風來襲是否停班課，因縣市內各地區狀況、風勢雨勢都不一定相同，加上北北基桃過去有共同決策默契，判定上也必須考量共同生活圈，常是縣市首長決策大難題。

對於基隆今天針對市內地形等狀況，訂定出符合基隆市民防災的實際需求標準，蔣今天下午出席智慧城市展台北願景館開幕，也被問及是否也會針對市內的陽明山區等訂定分區標準？因過去常要陽明山校長自行決定是否停課壓力大？蔣萬安說，台北市接下來會審慎的評估，也會在四市平台共同討論。

陽明山 蔣萬安 基隆

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