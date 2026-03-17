捷運三鶯線將通車 新北在沿線打造6公里友善步行網

捷運三鶯線即將通車，新北市府同步啟動沿線人行環境優化計畫，新北捷運局表示，三鶯線沿線人行道改善目標總長度達6115公尺，目前已完成3424公尺突破五成，打造更安全、友善的步行環境。

過往三鶯地區部分路段人車爭道險象環生，新北市府將捷運沿線周邊路口安全列為首要改善重點，透過設置顯眼綠斑馬行穿線、行人庇護島及防撞護欄，實體隔離人車動線。

市府也增設行人觸動號誌與路緣斜坡，確保高齡者與行動不便者能擁有更直覺、安全的過路環境。

捷運局說，捷運三鶯線在設計之初便將無障礙路網納入核心，未來旅客從車站周邊的無障礙機車位出發，可經由優化後的人行道銜接坡道與電梯，一路順暢進入無障礙專用閘門直達月台，車站內部也全面配置無障礙廁所與指定候車位念。

捷運局說，目前三峽區復興路、國華路（國華市場）、育英街及佳興路等核心地帶工程持續進行中，未來長期計畫更將延伸至台3線（三峽火葬場至佳興路）新設人行道，鶯歌路與鶯桃路新設步行空間，銜接未來的鳳鳴站。

另對轉乘點台鐵鶯歌站，捷運局也設置長約130公尺、步行約3分鐘風雨廊道，除了具備遮風避雨的實用功能，更融入城市美學設計，預計將成為鶯歌的新地標。

道安顧問吳健生指出，捷運沿線人行道，應該強化圖形標誌，並輔助娛樂休閒資訊，以利乘客使用。