曾被酸「奇怪想法」 與黃偉哲同台再分享無菸城市？蔣萬安這樣回

2026智慧城市展暨2050淨零城市展今開幕。副總統蕭美琴、北市長蔣萬安、台南市長黃偉哲等人出席。蔣萬安、黃偉哲今同台，媒體問蔣，是否會跟黃分享無菸城市作法？蔣說，樂見中央支持北市推動無菸城市，台北市很願意開路，也願意分享給各縣市。

今天上午的開幕活動，蔣萬安是以主辦城市之一的身分出席，黃偉哲則是受獎縣市首長身分出席，兩人並無正面互動。由於蔣近期拋出育兒減工時計畫，黃稱蔣立意良善，但思慮還需周延，並說「我相信蔣市長在財政收入劃分法通過後，拿到大筆現金 ，後面可能還有其他奇奇怪怪的想法」。

媒體今天問蔣萬安，難得與黃市長同台，會不會再跟黃分享無菸城市做法？蔣萬安說，北市府很樂見中央支持台北市推動無菸城市，市府會一步一步務實地往前推進。確保吸菸者的權利，二方面，也要確保所有非吸菸者他們免受二手菸、三手菸之苦，也不需要受到邊走邊吸菸的影響。

蔣萬安說，因這是不分縣市議題，台北市很願意開路，也願意分享北市府在推動無菸城市過程當中的經驗給中央以及各縣市政府。