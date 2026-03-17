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推動無菸城市 蔣萬安：信義路、敦化南路設吸菸區
台北市長蔣萬安今天表示，持續往前推動無菸城市，先選定人潮眾多的中山及西門商圈設置戶外負壓吸菸室，並會在充分與地方溝通討論後，於信義路及敦化南路設置吸菸區。
蔣萬安昨天宣布，將在人潮眾多的中山及西門商圈設置戶外負壓吸菸區，一步一步務實推進無菸城市。
蔣萬安今天出席2026智慧城市展暨2050淨零城市展聯合開幕及頒獎典禮前被媒體堵訪表示，將一步一步地往前推進無菸城市，除了選定人潮眾多的中山及西門商圈設置戶外負壓吸菸室，也選定信義路及敦化南路「一橫一縱」設置吸菸區。
蔣萬安說，會充分和在地里長及住戶溝通，確保吸菸者權利的同時，也能確保所有非吸菸者免受二手菸、三手菸之苦。他強調，這是不分縣市的議題，台北市很願意當開路者，分享推動過程及經驗給中央及各縣市政府。
蔣萬安日前在台北市政府市政會議上裁示，除中山及西門商圈各擇2處設置示範戶外負壓吸菸室，及信義路及敦化南路設置吸菸區外，請交通局盤點停車場，規劃設置僅占用1格停車格大小的負壓吸菸室，並請各局處盤點轄管場域，提報至少5處可設置吸菸區地點。
另外，蔣萬安表示，也許大眾既定印象認為吸菸區會有煙霧或異味，但目前技術已可做到零影響，不會過分干擾一般民眾或店家經營。
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