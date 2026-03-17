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鎖定高齡議題 黃國昌推三大升級拚新北友善城市

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
民眾黨新北市長參選人黃國昌，上午在黃國昌競選總部舉行「百萬高齡人口來臨 新北準備好了嗎？」記者會，提出高齡有善城市的福利升級、長照升級及居住升級三支柱。記者黃義書／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌，上午在黃國昌競選總部舉行「百萬高齡人口來臨 新北準備好了嗎？」記者會，提出高齡有善城市的福利升級、長照升級及居住升級三支柱。記者黃義書／攝影

新北高齡人口逼近百萬，民眾黨新北市長參選人黃國昌今天拋出「高齡友善城市」政見，主打福利、長照與居住三大升級，從敬老卡擴大使用、健康老化獎勵到全齡住宅與智慧照護，盼打造兼顧長者與年輕世代需求的城市。

民眾黨新北市長參選人黃國昌，與中和區議員參選人陳怡君、汐金區議員參選人陳語倢及新北市長期照護發展協會理事長張婉玲，上午在競選總部舉行「百萬高齡人口來臨 新北準備好了嗎？」記者會，提出高齡友善城市三大支柱。

在福利升級方面，黃國昌表示，將讓敬老卡更好用，擴大至藥局、農會使用，並增加計程車點數及藝文活動適用範圍，提升長者參與公共生活的便利性。他也提出「銀壯教保員」計畫，讓壯世代免費參訓並取得保母或教保員證照，進入公托或準公托機構服務；另針對有孫子女者每月加發2000元獎勵金，無孫子女者則提供1.5倍時薪加給。

在長照升級部分，黃國昌指出，將推動健康老化獎勵機制，針對肌力、自然牙、ICOPE及健檢表現提供實物獎勵，強調「越健康、省越多」。同時擴大健檢機構，並補貼偏鄉長者每年一次特約計程車費。另在輔具服務上，規劃一站式整合，強化輔具中心、聽力所與廠商間的分工與轉介，提升專業性並降低負擔。

在居住升級方面，黃國昌表示，將推動全齡友善住宅，結合在地醫師、護理團隊與長照服務，串聯日照中心與居家照護，並導入AI與IoT監測技術發展智慧照護。同時提出老公寓加裝電梯補助，主張中央補助多少，新北市府就補助多少。

黃國昌表示，希望透過相關政策，讓長者「有收入、有健康、有尊嚴」，同時減輕年輕世代照顧壓力，打造從住宅、照護到醫療皆適合各年齡層的生活環境。

民眾黨新北市長參選人黃國昌（左二）、中和區議員參選人陳怡君（左一）、汐金區議員參選人陳語倢（右一）、新北市長期照護發展協會理事長張婉玲（右二），上午在黃國昌競選總部舉行記者會。記者黃義書／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌（左二）、中和區議員參選人陳怡君（左一）、汐金區議員參選人陳語倢（右一）、新北市長期照護發展協會理事長張婉玲（右二），上午在黃國昌競選總部舉行記者會。記者黃義書／攝影

民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）、中和區議員參選人陳怡君（左）與新北市長期照護發展協會理事長張婉玲（右）等，上午在黃國昌競選總部舉行記者會。黃國昌提出高齡有善城市的福利升級、長照升級及居住升級三支柱。記者黃義書／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）、中和區議員參選人陳怡君（左）與新北市長期照護發展協會理事長張婉玲（右）等，上午在黃國昌競選總部舉行記者會。黃國昌提出高齡有善城市的福利升級、長照升級及居住升級三支柱。記者黃義書／攝影

黃國昌 競選總部 陳怡君

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