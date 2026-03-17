捷運三鶯線年中通車 未來站站都有公車轉乘接駁

捷運三鶯線預計今年中通車，新北市盤點沿線公車路網，打造「出站即轉乘」的大眾運輸生活圈。新北交通局表示，目前已有33條市區公車及新巴士路線行經三鶯線11座車站周邊，將新闢三鶯1線、三鶯2線、跳蛙公車等路線，並調整既有公車路線，未來站站皆有公車可達，完善整體三鶯地區交通機能。

捷運局三鶯工務所主任蔡慶賢在今天道安會報專案報告指出，三鶯線全長約14.29公里，通車後可縮短三峽、鶯歌地區往返台北市約20分鐘通勤時間，並串聯教育、文化與觀光資源，帶動區域發展。

捷運局分析，三鶯線到2031年預測全日上車旅次為11.6萬人次，晨峰小時上車旅次為1.5萬人次，而站間運量分析，全日最大站間運量為4.4萬人次/日/單向，晨峰小時最大站間運量為0.86萬人次/小時/單向，因應通車後人流成長，同步規畫公車接駁與轉運機制，強化捷運與地方交通網絡的整合。

公車路網以LB04橫溪站為例，原本無公車行經，將由707路線繞駛停靠，並新增「北大－頂埔」跳蛙公車站，同時新闢三鶯2線補足服務。

LB06三峽站則調整706、889路線繞駛；LB07台北大學站新增三鶯2線，強化校園與生活圈連結；LB08鶯歌站、LB09陶瓷博物館站及LB10國華站，將新闢三鶯1線串聯周邊新北市美術館等文化觀光節點；LB12福德站則規畫新增跳蛙公車，串聯鳳鳴車站與銘傳大學桃園校區延伸服務範圍。

交通局簡任技正吳政諺表示，針對三鶯線通車，市府召開四次府級交通整合會議，原則各捷運站出入口周邊空間，將優先配置公車、YouBike等公共運輸系統、計程車停靠區，次要規畫臨停接駁區，最後才視空間條件提供私人運具與機車停車使用。

吳政諺說，新闢三鶯1線將串聯三個捷運車站及台鐵鶯歌車站，而三峽橫溪、中埔一帶也將透過公車接駁系統，串聯到台北大學及橫溪站，補足區域交通網；觀光服務部分，731跟三鶯2線，假日會延伸至新北市客家文化園區。

除公車接駁，捷運局也將LB01頂埔站轉乘時間縮短至2分鐘內，LB08鶯歌車站則設置風雨廊道串聯台鐵鶯歌站；全線周邊將新增1524席機車格及781柱YouBike，鼓勵民眾透過綠色運具完成通勤的最後一哩路。

新北市副市長朱惕之說，通車整備工作，除要掌握工程進度，相關轉乘動線安排，如與板南線交會的頂埔站，車輛調度都要跟台北捷運公司做好聯繫。

道安顧問蕭再安說，三鶯線轉乘也要全面盤點捷運、台鐵之間的互相轉乘關係與承載能力，作為後續交通規畫與調整依據，才能提升整體運輸系統運作效率。