拾荒老兵曾選北市長 趙衍慶91歲病逝

曾經參選台北市長的老榮民趙衍慶病逝，台北市榮服處證實，單身的趙衍慶因老年失智症，由北市榮服處安排，自民國108年起，長期住在榮總蘇澳分院護理之家，上月因衰老去世。北市榮服處長黃信仁說，趙衍慶身為單身榮民，後事由榮服處辦理，遺產由退輔會保管，經公告三年後，如無具備繼承資格之親友申請繼承，就會納入國庫。

2026-03-16 20:13