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拾荒老兵曾選北市長 趙衍慶91歲病逝
二○一四年曾參選台北市長的老榮民趙衍慶病逝，台北市榮服處證實，二○一九年起，趙便住進榮總蘇澳分院護理之家，上月因衰老去世。北市榮服處長黃信仁說，趙為單身榮民，後事由榮服處辦理，遺產由退輔會保管，經公告三年後，如無具備繼承資格的親友申請繼承，會納入國庫。
趙未領取國軍退休俸，生前每月可領一萬五千多元榮民就養金。就養金設有財產門檻，據傳他因為手頭的台積電股票大漲，因而失去領就養金資格。就養榮民每半年查核財力，趙前年七月一日驗證時，因平均月收入超過台北市中低收入戶二萬八○七一元標準，前年十一月起停發就養金，住院療養費改為自行負擔。
據了解，趙七年前罹患失智症，退輔會安置於台北榮民總醫院蘇澳分院護理之家，今年二月二十四日病逝，享壽九十一歲。
趙衍慶二○一四年與柯文哲、連勝文競選台北市長，當時七十八歲的他，成為史上最年長的台北市長參選人，獲一萬五千八百九十八票，另有兩次參選立委經驗。當年花二百萬元選台北市長圓夢，趙衍慶自稱，存款來自買賣股票賺的錢。當年選舉結束後，趙衍慶又回到街頭拾荒、睡公園的日常。
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