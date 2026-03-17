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AIT舊址新建音圖動工 2030完工

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉洪子凱／台北報導
台北市立音圖中心工程動工，市長蔣萬安昨見證開工典禮。記者胡經周／攝影
台北市立音圖中心工程動工，市長蔣萬安昨見證開工典禮。記者胡經周／攝影

北市立圖書館新總館與音樂廳（音圖中心）新建工程昨動工。市長蔣萬安說，音圖中心預計二○三○年完工，將與空總、大安森林公園等成具指標藝文區域。北市有兩廳院、北流、北藝等，議員呼籲音圖中心應定位清楚。

美國在台協會搬至內湖後，舊址基地市府規畫為音圖中心，經多次流標，加上營造物價上漲，工程經費從七十一點六億暴增至一百一十四點九億元。去年終於順利招標，昨日動工。

音圖中心將興建兩棟地上九層、地下三層建物，可望取得綠建築鑽石級標章。

蔣萬安說，音圖中心外觀將是古代竹簡及西洋五線譜意象，打造成旗艦級市圖，提供三千多個座位，也設有兒童圖書館。台北音樂廳有一千五百席位的交響樂演奏廳、六百席多媒體排練空間，未來由北市立交響樂團、北市立國樂團長期進駐。

音圖中心由全球頂尖建築聲音規畫大師徐亞英設計，過去作品有羅浮宮金字塔音樂廳、盧森堡愛樂音樂廳、高雄衛武營等，音圖中心將建築與音樂融為一體，完工後將結合閱讀與有聲演奏，打造為北市文化堡壘。

文化局長蔡詩萍說，音圖中心是新場館，還在討論未來定位，音樂廳結合市圖總館，和市民生活密切，目前有在討論「行政法人化」可行性。

議員許淑華認為，音圖中心預算從七十一億多元，追加到一百一十四億多元，如今終於動工，市府卻對場館定位模糊。議員李明賢表示，音圖中心是象徵北市邁向國際文化城市的重要指標，繼大巨蛋啟用、輝達落腳台北，這些具體政績對蔣市府有加分效果。

李明賢 蔡詩萍 兩廳院

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