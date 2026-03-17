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提升效率 三鶯線擬推跳站彈性模式

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北報導

捷運三鶯線正在初勘準備前置階段，新北捷運局與新北捷運公司預計四月報請市府辦初勘，待通過交通部履勘並取得營運許可，最快今年五、六月可通車。目前規畫尖峰班距五至七分鐘、離峰八至十分鐘，除採取現有捷運營運常見的大圈、小圈模式，也會依據初期搭乘需求，評估「跳站」彈性模式，避免形成浪費，也提升競爭力。

三鶯線通車在即，市府強調一定做到穩定、安全才通車。三鶯線啟動後，將改變部分通勤族交通習慣，捷運與公車之間有競合關係，新北現有三十三條市區公車與新巴士路線行經三鶯線十一站周邊，因應三鶯線通車，市府將適度調整公車路線，讓三鶯線各站均可轉乘公車。試營運期間，擬推免費乘車等好康，新北美術館也有年度大展，要搭上通車熱潮。

三鶯線全長十四點二九公里，設有十二座車站，有幾處重要交通節點，頂埔站是最關鍵起點，與台北捷運板南線採「站體內轉乘」設計。三鶯線鶯歌車站緊鄰台鐵鶯歌火車站，是銜接鐵道運輸的節點，雖不是共構，但出捷運徒步即可到達。鶯桃福德站是三鶯線一期工程終點站，位於鶯歌與桃園市交界，它將是三鶯線延伸桃園八德、綠線起點。

「搭捷運可到達兩條老街，是三鶯線獨特優勢。」新北捷運公司總經理吳國濟說，三鶯線平日可滿足通勤需求，假日能有觀光效益，方便遊客前往鶯歌及三峽老街，規畫尖峰時段班距五至七分鐘，離峰時段八至十分鐘。

三鶯線部分站點較偏僻，新北捷運公司將根據初期運量數據，祭出「跳站」彈性模式，提升尖峰時段通勤效率，確保競爭力，讓營運更符合實際需求，跳站牽動時刻表、號誌系統作業，考驗調度及營運管理。

三鶯線 公車路線

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