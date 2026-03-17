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地方焦慮 淡江大橋將通 八里輕軌遲未核定

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
淡江大橋設計時便預留八里輕軌通行空間，在橋面最內側位置，輕軌未施工前，該空間先作為公車專用道。記者黃義書／攝影
淡江大橋設計時便預留八里輕軌通行空間，在橋面最內側位置，輕軌未施工前，該空間先作為公車專用道。記者黃義書／攝影

淡江大橋今年五月通車，橋面預留八里輕軌路廊與介面，在輕軌未上路前先當公車專用道。八里輕軌可行性研究二○二一年獲交通部同意送行政院審議後遲未核定，新北市長侯友宜日前向中央喊話「橋快通了，輕軌還沒核定」，中央複查意見指八里輕軌須待淡海輕軌第二期修正計畫核定後再提報，市府主張兩案可同步審查，加速整體路網推動。

八里輕軌起於淡海輕軌第二期V二十五站，共用淡海輕軌第二期路線續行至中正、沙崙路口，左轉上淡江大橋跨越淡水河，隨八里端匝道行徑十三行博物館，沿商港三路、南港一路過台六十四線轉中山路三段設置端末站。可行性研究案二○二一年交通部將報告書陳報行政院審議後，已送十三次尚未核定，地方擔憂進度。

八里輕軌路線圖。圖／新北市捷運局提供
八里輕軌路線圖。圖／新北市捷運局提供

新北捷運局說，為確保未來路廊完整，市府在淡江大橋內側橋面預留輕軌廊道，自行負擔十九點七九億元參與橋梁建設，為八里輕軌預先打造通行條件。依規畫八里輕軌完工後與淡海輕軌銜接轉乘，透過系統與機廠資源共享提升營運效率，串聯淡水漁人碼頭、金色水岸與八里左岸等觀光廊帶，連結淡海新市鎮與八里產業園區，完善北海岸交通路網，也帶動區域發展。

捷運局說，中央第十二次函覆審查意見指，八里輕軌須待淡海輕軌第二期修正計畫核定後再提報，市府在二○二五年十月第十三次回覆中強調，八里輕軌銜接點位於漁人碼頭至紅毛城段，該段原本即在行政院核定的淡海輕軌二期計畫範圍，未涉及修正，不影響八里輕軌整體規畫。

議員陳偉杰指出，可行性研究送審十三次、延宕近六年未核定，行政效率與民意嚴重脫節，重大建設面臨「半路斷頭」隱憂，籲中央放下政治考量盡速核定計畫。八里輕軌是帶動觀光與通勤轉型的重要建設，中央不應採取消極的「配套優先」邏輯，將地方建設擱置在公文流程中。

議員鄭宇恩表示，淡江大橋預留輕軌運行路幅，代表有未來發展空間，通車初期先透過公車系統培養運量、建立轉乘習慣非壞事，關鍵在市府是否有向市民清楚說明整體交通路網規畫。

八里 金色水岸 淡江大橋

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