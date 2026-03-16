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持有股票大漲無法領榮民就養金？ 退輔會：趙衍慶前年因收入增加停發

拾荒老兵趙衍慶91歲病逝 曾砸200萬選北市長…去年發現有台積電身價大漲

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曾砸200萬選北市長！拾荒老兵趙衍慶91歲病逝 發現有台積電身價大漲

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
退伍老兵趙衍慶屢敗屢戰，高齡80歲時，仍投入2016立委選戰。 圖／影片翻攝
退伍老兵趙衍慶屢敗屢戰，高齡80歲時，仍投入2016立委選戰。 圖／影片翻攝

曾經參選台北市長的拾荒老兵趙衍慶於2014年繳了200萬元保證金參選，因為得票未達總選票10%，保證金遭沒收。趙衍慶7年前患有失智症，經由退輔會安置於台北榮民總醫院蘇澳分院的護理之家，因身體健康每況愈下，今年2月24日病逝，享壽91歲。

趙衍慶參選台北市長挑戰柯文哲，保證金被沒收，兩年後接著參選台北市大安區立委，落敗收場；直到住進蘇澳分院護理之家，他又想參選上一屆的台北市長，後來被大家勸退打消念頭。

趙衍慶靠著每個月的榮民就養金（等同榮民的低收入戶）約一萬五千多元過生活，但一年多前突然被取消，原因是他被查出有「台積電股票」，由於台積電股價大漲，趙衍慶瞬間變成「資產階級」，以致無法再領就養金。

據了解，民國25年出生的趙衍慶從陸軍官校畢業，參與開發東西橫貫公路等工作，跟隨國民政府來台，當過工程師、計程車司機，他有榮民身分，每月領取終生俸，卻天天排隊吃愛心餐，從事拾荒及睡公園，省吃儉用存了些錢。

趙衍慶為了想替弱勢族群發聲，參選市長和立委，明知選舉保證金可能拿不回來，但他無悔，堅持為人生留下印記。2014年台北市長選舉時他78歲，參選時在選舉公報寫下經歷「濟南二聯中」、「員林實驗中學」、「流亡學生」，特別的經歷也曾引發討論。

趙衍慶固執己見，行事特立獨行，沒有親友，也不大好相處，卻還有位關心他的老同學鄒湘生，偶爾會去醫院探望，孤家寡人的晚年生活，唯有院方人員及老同學相伴。由於他無人繼承財產，處理後將納入榮民榮眷基金。

2014年參選台北市長，意外拿下1.5萬票的拾荒老兵趙衍慶，7年前住在榮總蘇澳分院附設護理之家，醫師評估他已有中度失智症，仍一心想回台北參選市長。本報資料照片
2014年參選台北市長，意外拿下1.5萬票的拾荒老兵趙衍慶，7年前住在榮總蘇澳分院附設護理之家，醫師評估他已有中度失智症，仍一心想回台北參選市長。本報資料照片

低收入戶 計程車司機 退輔會

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