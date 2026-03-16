蔣萬安推無菸城市...西門中山設負壓吸菸室 衛生局曝這處也在會勘

台北市長蔣萬安推「無菸城市」，繼年貨大街擴大禁菸、無菸燈節後，蔣今再宣布下一階段規畫，將在人潮多的中山、西門商圈試辦禁菸商圈，並評估設戶外負壓吸菸室。衛生局證實，將在西門、新中山設置共4處「負壓式吸菸區」，預計上半年起用，包含信義路及敦化南路一帶目前也規畫設置戶外吸菸區。

衛生局表示，無菸城市政策將採「分階段」方式規畫戶外負壓式吸菸區，第一階段將從商圈開始推動，近期規畫於人潮密集的西門町與心中山商圈設置戶外吸菸區，其中西門町預計設置3處、心中山1處，並採「負壓式吸菸區」形式，目前相關設置地點仍在會勘中，並與在地里長及商圈組織保持密切聯繫，經充分討論後再決定設置位置。

至於設置戶外吸菸區將以人潮密集區域為優先考量，兼顧民眾需求、周邊生活品質，除西門、中山外，信義路及敦化南路一帶目前也規畫設置戶外吸菸區正持續會勘，設置地點將避免影響行車視距，並以商業區為主。