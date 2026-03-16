姚仁喜操刀設計「北市圖暨音樂廳」 盼讓人喜歡來

全台首座圖書館暨音樂廳新地標「北市圖新總館與台北音樂廳」建築設計師姚仁喜說，挑戰很多，例如如何讓音樂廳跟圖書館不互相影響等，並融入東區巷弄特色，希望它是不一定要聽音樂也讓人喜歡來的場所。

位在前美國在台協會舊址的「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程」終於在3月16日動土，預計民國119年底完工。姚仁喜說，其競圖很幸運地在很多非常優秀的競爭者之下獲選，結合圖書館與音樂廳，這是一個很大的挑戰、非常複雜。

姚仁喜舉例，圖書館、一個要安靜的地方，音樂廳、一個要出聲音的地方，要怎麼不互相影響；以及1500席位的台北音樂廳，要符合西方音樂（台北市立交響樂團）、又有國樂（台北市立國樂團），這2個殘響時間完全不一樣，要適合2者的變化，也是一個挑戰。

為克服以上挑戰，他說，聲音規劃大師徐亞英是個完美主義者，自己也是個追求趨近完美的人，聲音、建築都要很好，這裡面有很密切的互動，還好沒吵架，就是合作得很愉快，很可惜徐亞英沒看到完成就辭世，團隊會用這個作品來紀念他一生的成就。

很多技術問題要解決，姚仁喜說，像這塊地的地質也是個很大的挑戰，整個台北的含水性高，地下室工程也要費盡腦筋來想，加上預算限制、功能複雜等。

針對一眼可見的外觀，他說，喜歡把建築的造型做得比較單純，又有文化涵義、比較雋永，而非一種流行的手法，因而找到一個共同的元素，就是這種微弧型的曲線。圖書館像竹簡、像竹子剖開來往外凸的弧形；音樂廳是一個水平往內凹的弧形，整合成同一棟建築物。

談及建築內部與空間規劃，他說，台北東區的巷弄這幾年愈來愈精彩，有很多咖啡店、畫廊等人文活動，也因如此，可突顯台北此一特色，所以把一樓以巷弄留續，讓人在下面自由走路，上去才是館、廳，整個規劃挑戰稀有狀況變成特色。

有大自然的光、影元素，姚仁喜說，例如圖書館有個中庭，光線明亮又不會直曬到太陽，可以看到窗戶比較少，可是裡面是完全玻璃，也有一種戲劇的效果，就是「我從這邊可以看到那邊的人」，同樣在館裡面、空間的移動，又如在台階上可看到大安森林公園。

回歸在地人文，他說，希望發揮東區巷弄、台北人對於文化的精神，不像國外很多人穿著非常正式去音樂廳，是一種很多國外朋友也跟他說的，發現台灣就是這種又親切又輕鬆又自在的氣氛，「不假仙的狀態」是很特別的，他希望它是一個不一定要聽音樂也會喜歡來的場所。