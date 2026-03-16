汐止區保長里新闢聯外道路公聽會 先用地徵收後年動工

汐止區保長里一直以來要出去往大同路都得走中國貨櫃的場區，汽機車都得與裡面的貨櫃車、大型吊具爭道，經常險象環生，好消息是期待30年的新闢聯外道路又有新進展，現在正在細部設計中，今(16)日新北市政府在汐止區公所召開「保長里新闢聯外道路工程」案的公聽會，包括新北市議員白珮茹、議員周雅玲服務處及議員張錦豪服務處、保長里長及地主們都出席參加。

保長里長賴宗福表示，保長里盼了30年的聯外道路終於有一些眉目了，從去年通過都市計劃後，今天新北市政府舉辦第一次公聽會，邀請所有地主了解決定徵收跟補償的作業辦法，另外，里民們也來聽聽聯外道路整體規劃，這條橋如果做起來後，預計在未來3-4年後，進出就不用再經過中國貨櫃了，里民出入更加平安。

新北市議員白珮茹提到，今天主要由新北市政府新工處召開地方公聽會，針對保長地區聯外道路，在去年都市計劃通過後，接著就是土地用地的取得，今天主要針對地主部分，就用地範圍做說明，希望今年底可以順利取得用地，如果有一些拖延的話，最慢明年將用地問題處理完畢，依照市政府的規劃是後年可以動工。

白珮茹指出，今天除了讓地主了解土地徵收的地號、範圍，也聽取相關的意見，希望針對有困難的部分，在工程設計就先行納入，讓未來工程可以更順利，因為這條聯外道路非常重要，在議會也質詢多年，因為目前社區進出都是走中國貨櫃場區，穿梭在大貨櫃車中，險象環生，隨著汐止發展、人口越來越多，聯外道路攸關社區進出安全，希望在地的聲音，透過地方的推動，跟新北市政府把問題一起來做解決，讓地方進出更方便。