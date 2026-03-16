快訊

持有股票大漲無法領榮民就養金？ 退輔會：趙衍慶前年因收入增加停發

拾荒老兵趙衍慶91歲病逝 曾砸200萬選北市長…去年發現有台積電身價大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止區保長里新闢聯外道路公聽會 先用地徵收後年動工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
保長里新闢聯外道路舉辦第一次公聽會，邀請所有地主了解決定徵收跟補償的作業辦法。圖／觀天下有線電視提供
保長里新闢聯外道路舉辦第一次公聽會，邀請所有地主了解決定徵收跟補償的作業辦法。圖／觀天下有線電視提供

汐止區保長里一直以來要出去往大同路都得走中國貨櫃的場區，汽機車都得與裡面的貨櫃車、大型吊具爭道，經常險象環生，好消息是期待30年的新闢聯外道路又有新進展，現在正在細部設計中，今(16)日新北市政府在汐止區公所召開「保長里新闢聯外道路工程」案的公聽會，包括新北市議員白珮茹、議員周雅玲服務處及議員張錦豪服務處、保長里長及地主們都出席參加。

保長里長賴宗福表示，保長里盼了30年的聯外道路終於有一些眉目了，從去年通過都市計劃後，今天新北市政府舉辦第一次公聽會，邀請所有地主了解決定徵收跟補償的作業辦法，另外，里民們也來聽聽聯外道路整體規劃，這條橋如果做起來後，預計在未來3-4年後，進出就不用再經過中國貨櫃了，里民出入更加平安。

新北市議員白珮茹提到，今天主要由新北市政府新工處召開地方公聽會，針對保長地區聯外道路，在去年都市計劃通過後，接著就是土地用地的取得，今天主要針對地主部分，就用地範圍做說明，希望今年底可以順利取得用地，如果有一些拖延的話，最慢明年將用地問題處理完畢，依照市政府的規劃是後年可以動工。

白珮茹指出，今天除了讓地主了解土地徵收的地號、範圍，也聽取相關的意見，希望針對有困難的部分，在工程設計就先行納入，讓未來工程可以更順利，因為這條聯外道路非常重要，在議會也質詢多年，因為目前社區進出都是走中國貨櫃場區，穿梭在大貨櫃車中，險象環生，隨著汐止發展、人口越來越多，聯外道路攸關社區進出安全，希望在地的聲音，透過地方的推動，跟新北市政府把問題一起來做解決，讓地方進出更方便。

延伸閱讀

新北永平國小地下停車場預計今年底前完工啟用

國1台南段增闢北外環交流道 市區行車南科有望快30分鐘

影／新市鎮開發案毀糖廠森林？橋頭17里長挺開發大遊行槓上環團

彰化員林184重劃區路口「卡關」多年 4處拓寬終動土

相關新聞

曾砸200萬選北市長！拾荒老兵趙衍慶91歲病逝 發現有台積電身價大漲

曾經參選台北市長的拾荒老兵趙衍慶於2014年繳了200萬元保證金參選，因為得票未達總選票10%，保證金遭沒收。趙衍慶7年前患有失智症，經由退輔會安置於台北榮民總醫院蘇澳分院的護理之家，因身體健康每況愈下，今年2月24日病逝，享壽91歲。

持有股票大漲而無法領榮民就養金？ 退輔會：趙衍慶前年因收入增加停發

曾經參選台北市長的老榮民趙衍慶病逝，台北市榮服處證實，單身的趙衍慶因老年失智症，由北市榮服處安排，自民國108年起，長期住在榮總蘇澳分院護理之家，上月因衰老去世。北市榮服處長黃信仁說，趙衍慶身為單身榮民，後事由榮服處辦理，遺產由退輔會保管，經公告三年後，如無具備繼承資格之親友申請繼承，就會納入國庫。

蔣萬安推無菸城市...西門中山設負壓吸菸室 衛生局曝這處也在會勘

台北市長蔣萬安推「無菸城市」，繼年貨大街擴大禁菸、無菸燈節後，蔣今再宣布下一階段規畫，將在人潮多的中山、西門商圈試辦禁菸商圈，並評估設戶外負壓吸菸室。衛生局證實，將在西門、新中山設置共4處「負壓式吸菸區」，預計上半年起用，包含信義路及敦化南路一帶目前也規畫設置戶外吸菸區。

蔣萬安推無菸城市...西門中山商圈戶外負壓吸菸室初步規畫曝

台北市長蔣萬安推「無菸城市」，繼年貨大街擴大禁菸、無菸燈節後，蔣今再宣布下一階段規畫，將在人潮多的中山、西門商圈試辦禁菸商圈，並評估設戶外負壓吸菸室。據了解，北市府規畫在西門商圈設置三處、中山商圈設置一處戶外負壓吸菸室，並持續盤點戶外吸菸區。

離通車更進一步 捷運三鶯線預計4月初勘

捷運三鶯線何時通車各界關注，新北市捷運局指出，三鶯線3月已進入初勘準備前置階段，將由捷運局與捷運公司共同報請市府辦理初勘，預計「4月」展開，再待通過交通部履勘並取得營運許可後即可通車。至於噪音問題，捷運局表示，將採分區優化，第一階段先針對學校及人口密集區優化，先投入6億元經費設置隔音牆，工程最快1個月內招標。

新北4座抽水站撈污機汰換完成 強化防汛韌性防豪雨衝擊

為提升抽水站防洪效能並強化防汛戰力，新北市水利局今年2月完成頂崁、土城、同安及瓦磘等4座抽水站撈污機設備更新工程，汰換使用逾20年的老舊設備，總經費約7600萬元。透過導入現代化設備強化攔污與清除能力，確保颱風或豪雨來襲時抽水機組能即時啟動、穩定運作，提升整體防汛韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。