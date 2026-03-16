汐止區農林漁牧業普查所揭牌 「3不2會」防騙好放心

每五年一次的農林漁牧業普查即將登場，今(16)日汐止區普查所舉辦揭牌儀式，以汐止區來說，普查家數預估有1,538家，將動員13位普查員，並且會秉持不會洩漏個人資料、也不會問與普查無關的資料等「三不二會」原則，預防詐騙好放心，也希望民眾們能夠配合。

每5年1次的農林漁牧業普查將在4月登場，新北市預計普查數約4萬4,168家，至於汐止的普查數預估有1,538家，公所動員人力除了13位普查員，還包括2位指導員及4個行政人員，所蒐集資料，只會提供統計分析使用，依法嚴守保密原則，不作課稅或其他用途。

今天汐止普查所揭牌，包括身為汐止區普查所主任的汐止區長及普查員都來參加，只是詐騙案件層出不窮，也造成民眾擔心，可能受訪意願低落，所以也強調這次執行會秉持「3不＋2會」原則，而里長也願意協助。

汐止區長林慶豐表示，本次普查期間為4月10日至6月30日，包括4月10日至6月15日「自主網路填報」，及5月1日至6月30日「普查員實地訪查」兩階段，其中透過網路填報完成普查者可參加抽獎，總獎金100萬元，單一獎項最高價值10萬元。對象凡於本區經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動的業者，均為普查對象，普查員在普查前都會正式發文跟大家通知，到現場也會佩戴識別證。

林慶豐提到，會秉持「三不二會」原則，包括「不會」洩漏個人資料、「不會」詢問與普查表無關的資料、「不會」要求提供帳戶或存摺、普查員「會」佩戴普查員證、普查員「會」遞送致受訪戶(單位)函等，辦理普查期間，民眾除可撥打165反詐騙專線確認，也可向各里長辦公處查證來訪的普查員身分是否屬實，請受訪戶能積極配合訪查，讓整個普查工作可以圓滿完成。