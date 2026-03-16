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雙溪區成立農林漁牧業普查所 4月起展開普查作業

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
普查將於115年4月10日至4月30日先採「自主網路填報」，5月1日至6月30日再由普查員進行實地訪查。圖／觀天下有線電視提供
普查將於115年4月10日至4月30日先採「自主網路填報」，5月1日至6月30日再由普查員進行實地訪查。圖／觀天下有線電視提供

「新北市雙溪區農林漁牧業普查所」於今(16)日正式揭牌成立，宣告農林漁牧業普查作業即將展開。此次普查對象包括雙溪區內從事農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等相關生產或休閒活動之業者，預估訪查家數約937家。

行政院主計總處每5年辦理1次全國性農林漁牧業普查，今年為第15次辦理，雙溪區上午舉行揭牌典禮，由區長劉盈良與各里里長共同揭牌，象徵雙溪區普查工作正式啟動。雙溪區公所表示，本次普查將於115年4月10日至4月30日先採「自主網路填報」，5月1日至6月30日再由普查員進行實地訪查。凡於4月10日至6月15日期間透過網路完成填報者，皆可參加抽獎活動。

雙溪區公所提醒，普查期間普查員將穿著新北市政府統計調查藍色背心並配戴證件進行訪查，並秉持「三不二會」原則，即不洩漏個人資料、不詢問與普查表無關資料、不要求提供帳戶或存摺；同時會佩戴普查員證並遞送致受訪戶函。民眾若有疑慮，可撥打165反詐騙專線或向里辦公處查證身分，請相關業者協助配合普查作業。

雙溪區 主計總處

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