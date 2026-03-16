瑞芳海岸釣客失聯 警消海巡擴大搜尋籲注意海釣安全

新北市瑞芳區沿海礁岩地形複雜，海象變化迅速，警方接獲通報，一名男子昨日下午駕車前往瑞芳地區海岸釣魚，至深夜仍未返家且無法聯繫，家屬擔心發生意外，向警方報案協尋。經查詢手機定位基地臺顯示於瑞芳區濱海公路一帶，警消立即派員前往搜尋。

海岸邊停車場尋獲陳男所駕駛之自小客車，並於停車處下方海岸礁岩處發現疑似其遺留之釣魚用具，惟現場未見陳男蹤影，警方隨即會同家屬、消防及海巡人員展開搜尋。

消防局第六大隊部小隊長蔡佳穎表示，接獲報案後立即出動消防車輛7輛、警消人員17名前往現場搜救，海巡單位亦出動直升機協助進行海域搜尋，持續擴大搜尋岸際及周邊海域。

相關單位呼籲民眾前往海岸釣魚務必提高安全意識，避免單獨行動，並應事先告知家人行程，穿著救生衣並攜帶通訊設備，以降低發生意外風險。如遇緊急狀況，應立即通報119或118海巡單位，以利即時救援，共同維護海域活動安全。