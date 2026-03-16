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新北市重要農產區 三芝區啟動農林漁牧普查

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
普查項目聚焦於農林漁牧業之資源分布、生產結構、勞動力特性及經營現況。圖／紅樹林有線電視提供
普查項目聚焦於農林漁牧業之資源分布、生產結構、勞動力特性及經營現況。圖／紅樹林有線電視提供

為了精準掌握在地農業經營現況並落實國家發展方針，今年全國推動農林漁牧普查工作，普查期間自4月10日到6月30日為止。而新北市重要的農業產地三芝區也正式成立新北市三芝區農林漁牧業普查所，並且在區長與多位里長的參與見證下舉辦了成立揭牌儀式。為此區長也在成立儀式上勉勵全體普查員秉持專業與親和力，深入鄉間鄰里詳實記錄。

三芝區長李天民指出，三芝區是新北農業重要產地，這一次的普查工作投入了18位的普查員，實地訪查期間為5月1日到6月30日，總計需收回2,606張普查表。另外，為了增添普查數位化與便利性，優先推動自4月10日起到6月15日為止的網路填報服務，不只可以減輕訪查人力負擔，還可以抽好禮。

本次普查項目聚焦於農林漁牧業之資源分布、生產結構、勞動力特性及經營現況。三芝區作為北海岸重要農業產地，舉凡從事農作物栽培，如：茭白筍、山藥、西瓜等，以及畜牧、農事服務、林業及漁撈養殖的經營單位，均為本次訪查對象。

三芝區長李天民也提醒，114年農林漁牧業普查工作，普查員都將會穿著背心配戴證件與會親自遞送公函，與不會洩漏個資、不會詢問普查以外資訊以及不會要求提供帳戶等3不2會原則，呼籲受訪者仔細留意，並且安心受訪如實提供經營資訊，確保調查結果能反映在地真實需求，讓政府未來在推動農業保險與天然災害救助時能更具精準度。

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