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蔣萬安推無菸城市...西門中山商圈戶外負壓吸菸室初步規畫曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安推「無菸城市」，繼年貨大街擴大禁菸、無菸燈節後，蔣今再宣布下一階段，將在人潮多的中山、西門商圈試辦禁菸商圈，並評估設戶外負壓吸菸室。本報資料照片
台北市長蔣萬安推「無菸城市」，繼年貨大街擴大禁菸、無菸燈節後，蔣今再宣布下一階段，將在人潮多的中山、西門商圈試辦禁菸商圈，並評估設戶外負壓吸菸室。本報資料照片

台北市長蔣萬安推「無菸城市」，繼年貨大街擴大禁菸、無菸燈節後，蔣今再宣布下一階段規畫，將在人潮多的中山、西門商圈試辦禁菸商圈，並評估設戶外負壓吸菸室。據了解，北市府規畫在西門商圈設置三處、中山商圈設置一處戶外負壓吸菸室，並持續盤點戶外吸菸區。

北市研考會主委殷瑋表示，台北市推動無菸城市，「一步一步務實推進」是無菸城市的大原則，從去年年貨大街開始、今年擴大，還有今年無菸台北燈節之後，民眾滿意度高，以剛剛落幕的台北燈節為例，參與民眾對本次燈節禁菸措施滿意度高達92.6％。

由於先前蔣萬安推無菸城市，想借鏡日本大阪在戶外設置密閉吸菸室，卻被中央回函「四面關窗就屬室內、菸害防制法規定室內不能吸菸。」據了解，針對中央法規的問題，北市府持續與中央保持溝通，北市府認為，中央只要點頭應該就沒有法規適用問題，尤其無菸城市本身就是城市進步、正確的方向，加上民眾也相當支持。

知情人士透露，北市府推動無菸城市，除了與中央持續針對法規溝通，也都有與地方保持討論，目前北市府下一階段要在西門、中山商圈試辦無菸商圈，目前討論設置戶外負壓吸菸室的地點，會選在相對可及性高的地點，目前規畫西門商圈三處、心中山一處，不過也會持續盤點戶外吸菸區地點，將雙軌評估。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蔣萬安 北市府 中山商圈

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