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新北永平國小地下停車場預計今年底前完工啟用

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

備受在地居民及家長期待的永和區永平國小地下停車場，工程持續穩健推進，在新北市交通局與施工團隊密切合作下，目前整體進度達92.22%，超前0.32%，穩定朝今(115)年12月完工啟用目標邁進。

交通局副局長曾招雄今（16）日視察永平國小地下停車場工程進度；總工程經費15億7000萬元的永平國小地下停車場，為地下3層，規劃238格小型車位、692格機車停車位，並設置連通道銜接捷運萬大中和線LG05站。

曾招雄表示，未來捷運通車後，因應尖峰通勤車潮和家長接送、捷運轉乘等需求，經施工團隊與校方討論後增設了特色地下臨停接送區，讓地下停車場與校園更緊密銜接，家長可以在地下停車場接送學童，並銜接捷運站轉乘，減少道路交通的人車負荷。

交通局停車管理科科長吳清哲表示，永平國小地下停車場工程自113年1月開工，率先導入智慧科技工地管理，在工地周邊設置環境偵測設備，即時監測溫度、濕度、噪音及空氣品質（PM2.5、PM10），並於仁愛路、保生路設置工地智慧看板，同步在交通局官網「廉政平臺專區」公開環境監測資訊，讓市民可即時查詢、共同監督，實踐「公開透明、全民參與」的工程治理理念。

同時，為降低施工期間影響教學環境，施工團隊除了新建球場、跑道和風雨操場，增設學童活動空間，並於校舍加裝氣密窗、更新空調設備；吳清哲表示，目前工程整體進度穩定超前0.32%，預計於今年7月完工、力拚今年底前啟用，未來可同時滿足周邊停車需求、守護校園安全，並提升整體公共使用效益。

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