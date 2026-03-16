離通車更進一步 捷運三鶯線預計4月初勘

捷運三鶯線何時通車各界關注，新北市捷運局指出，三鶯線3月已進入初勘準備前置階段，將由捷運局與捷運公司共同報請市府辦理初勘，預計「4月」展開，再待通過交通部履勘並取得營運許可後即可通車。至於噪音問題，捷運局表示，將採分區優化，第一階段先針對學校及人口密集區優化，先投入6億元經費設置隔音牆，工程最快1個月內招標。

新北市捷運局指出，為回應沿線居民對噪音疑慮，近日已密集完成13場實地會勘，廣泛蒐集市民、里長及民意代表的意見。

捷運局表示，目前監測結果均低於法規標準，但市府在契約上已加嚴規範，要求噪音值須低於法定標準5分貝，並在確保符合法規的基礎上進一步優化降噪措施。

先前測試初期曾出現列車異音，經分析為測試期間緊急煞車導致鋼輪真圓度不足，已於2025年12月底完成全車隊車輪鏇削作業，實測噪音已降低超過10分貝。此外針對清晨佈車與夜間收車時段可能產生的影響，捷運公司也已調整作業流程，改採彈性收車模式，降低噪音干擾。

在被動式降噪部分，捷運局啟動隔音牆優化工程，三鶯線沿線屬第三類噪音管制區，法定平均最大音量標準為85分貝，雖然目前實測一般路段控制在80分貝、學校等敏感區域控制在75分貝，但為回應居民感受，仍將推動分區優化工程。

第一階段將優先針對學區，如北大國小、鳳鳴國中將新增2公尺隔音牆，三峽國中既有隔音牆則加高2公尺；另對於人口密集區也將依個別條件提出優化方案。相關工程因須在捷運收班後夜間施工，將盡量加快作業，希望能在今年內完成。

捷運局說，若優化工程完成後仍有民眾反映噪音問題，將持續透過科學監測數據滾動式檢討，透過主動與被動降噪措施並行，兼顧交通建設與居民生活品質。