新北4座抽水站撈污機汰換完成 強化防汛韌性防豪雨衝擊

為提升抽水站防洪效能並強化防汛戰力，新北市水利局今年2月完成頂崁、土城、同安及瓦磘等4座抽水站撈污機設備更新工程，汰換使用逾20年的老舊設備，總經費約7600萬元。透過導入現代化設備強化攔污與清除能力，確保颱風或豪雨來襲時抽水機組能即時啟動、穩定運作，提升整體防汛韌性。

水利局長宋德仁表示，抽水站是城市防汛的重要設施，而撈污機設備則是抽排作業的第一道關卡。為避免抽水機運轉時吸入樹枝、塑膠袋或大型漂流物導致機組損壞，各抽水站在進水口設置撈污機，如同「守門員」般攔截河道與箱涵中的漂浮物，先行清除水中雜物與垃圾，避免堵塞進水端，確保抽水機組安全穩定運轉，因此撈污機可說是抽水站不可或缺的關鍵設備。

水利局指出，此次撈污機更新工程經費由中央補助7成、新北市自籌3成，其中土城抽水站更換8組、頂崁抽水站更換3組撈污機。水下設備採用耐蝕性高的不鏽鋼材質，並更新為60毫米柵距，提升設備耐用度與攔污效能，降低異物進入抽水機的風險。更新後的撈污機以多組耙齒循環運轉，約1.5分鐘即可完成撈取與卸料，即使面對時雨量超過80毫米的強降雨，仍能穩定作業。

此外，同安與瓦磘抽水站也導入「人字型止滑輸送帶」，提升輸送帶運轉時的摩擦力，使垃圾在輸送過程中更穩定順暢，減少打滑與堆積情形，不僅降低設備故障風險與人力清理成本，也進一步提升撈污作業安全性與效率。

水利局表示，面對都市發展及極端氣候帶來的挑戰，汰換老舊設備、提升抽水機組運轉效能，是確保防汛安全的重要措施。未來除持續落實設備維護保養，也將向中央爭取經費，加速更新撈污機等設備，提升抽水站防洪韌性。水利局也呼籲民眾勿將垃圾或大型廢棄物丟棄於側溝或河川，避免影響抽水站運作，共同守護城市防汛安全。

人字型止滑輸送帶，有效提升輸送帶運轉時之摩擦力。圖／新北市水利局提供

撈污機格柵更新為60mm柵距，降低異物進入抽水機組的風險。圖／新北市水利局提供

頂崁抽水站更新後3組撈污機。圖／新北市水利局提供