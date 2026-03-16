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淡江大橋將通車…八里輕軌卻還未核定 地方焦慮

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
八里輕軌路線圖。圖／新北市捷運局提供
八里輕軌路線圖。圖／新北市捷運局提供

淡江大橋預計今年5月通車，橋面預留八里輕軌路廊與介面，但八里輕軌可行性研究2021年獲交通部同意送行政院審議後，仍未核定，新北市長侯友宜也在日前向中央喊話。新北捷運局指出，中央復審查意見認為八里輕軌須待淡海輕軌第二期修正計畫核定後再行提報，但市府認為兩案可同步審查，以加速整體路網推動，會持續與中央溝通。

八里輕軌起於淡海輕軌第二期V25站，共用淡海輕軌第二期路線續行至中正/沙崙路口左轉上淡江大橋跨越淡水河，隨八里端匝道轉往博物館路行徑十三行博物館，沿商港三路、南港一路過台64線轉中山路三段設置端末站。不過可行性研究案2021年交通部將報告書陳報行政院審議後，至今已送了13次尚未核定，地方擔憂進度。

新北市捷運局指出，為確保未來路廊完整，市府在淡江大橋內側橋面預留輕軌廊道，並已自行負擔投入19.79億元參與橋梁建設，為八里輕軌預先打造通行條件。

捷運局指出，依規畫八里輕軌完工後將與淡海輕軌銜接轉乘，透過系統共用與機廠資源共享提升營運效率，同時串聯淡水漁人碼頭、金色水岸與八里左岸等觀光廊帶，並連結淡海新市鎮與八里產業園區，完善北海岸交通路網並帶動區域發展。

捷運局說，中央第12次函復審查意見指出，行政院秘書長2024年1月31日曾函退本案，認為八里輕軌須待淡海輕軌第二期修正計畫核定後再行提報，不過市府在2025年10月第13次回覆中強調，八里輕軌銜接位置位於漁人碼頭至紅毛城段，該段原本即在行政院核定的淡海輕軌二期計畫範圍內，未涉及修正，因此不影響八里輕軌整體規畫。

捷運局也說，目前提報的淡海二期修正案，主要是因原核定經費不足，以及老街段在多次地方說明會後改採河岸路線，因此提出計畫調整；相關修正內容已經交通部審議同意後才送行政院，市府認為兩案應可同步審查，以加速整體路網推動。

新北市議員陳偉杰指出，中央以須串聯淡海輕軌第二期為由，讓可行性研究送審13次、延宕近6年仍未核定，他質疑這樣的行政效率與地方民意嚴重脫節，甚至可能讓重大建設面臨「半路斷頭」的情況，呼籲中央放下政治考量，盡速核定計畫。

陳偉杰表示，八里輕軌是帶動八里觀光與通勤轉型的重要交通建設，中央不應採取消極的「配套優先」邏輯，將地方建設擱置在公文流程中。既然淡江大橋通車在即，中央應主動協助解決相關技術與審查問題，避免橋上預留空間長期閒置，讓八里輕軌能與橋梁建設同步發揮效益。

新北市議員鄭宇恩則指出，淡江大橋預留輕軌運行路幅，本身就代表未來發展空間，因此通車初期若先透過公車系統培養運量、建立轉乘習慣，其實並非不能接受，但關鍵仍在於市府是否能清楚向市民說明整體交通路網規畫。

鄭宇恩也提到，在行動治理座談會中，有里長反映對淡海輕軌規畫與進度「不知道、不知道、完全不知道」，比起中央審查了幾次、市府修正了幾次，居民更關心的是未來生活會如何改變，例如淡海輕軌藍海線二期與八里輕軌若通過，淡水中正路上的景觀是否保留、汽機車與輕軌共道時該如何左轉，以及八里過去八仙樂園周邊是否有機會藉由輕軌帶動新的發展，市府除持續修正計畫，更重要的是把資訊透明化、把溝通做好，讓地方居民理解整體交通藍圖，才能真正回應地方對重大交通建設的期待。

金色水岸 淡江大橋 交通部 行政院 淡海輕軌

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