AIT舊址音圖中心蔣萬安動工了 衛武營大師徐亞英設計2030完工

歷經多次流標、位於信義路上、美國在台協會舊址的北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程今天動工，市長蔣萬安表示，音圖中心2030年完工之後，將與周邊空總、大安森林公園等打造台北市最具指標的藝文區域。

由於音圖中心找來國際徐亞英大師設計，包括羅浮宮金字塔音樂廳、盧森堡愛樂音樂廳到高雄衛武營都出自徐之手，未來音圖中心也將成為台北市蛋黃區市中心新地標。

美國在台協會搬遷至內湖後，舊址基地北市前市長柯文哲規畫打造為北市立圖書館新總館與台北音樂廳，不過因多次流標，營造物價上漲，工程經費也從71.6億元增加至114.9億元。去年由由永青營造工程股份有限公司／奇鼎科技股份有限公司得標，今天動工，預計2030年底完工。

市長蔣萬安今天出席音圖中心動工，蔣萬安說，音圖中心歷經多次流標，終於在追加預算議會支持下，全台灣首座圖書館結合音樂廳地標動工，讓這重要的里程碑順利展開。

蔣說，未來的音圖中心外觀將是古代的竹簡及西洋的五線譜意象，充分展現未來展現閱讀與音樂的融合，透過外觀設計，變化成優美的音符與文字，編織成動人篇章，未來地上九層、地下三層，不僅是打造旗艦級的市立圖書館，也是所有市立圖書館系統規模最大的，除收藏70萬冊書籍，也提供三千多個座位，同時也有兩千平方公尺的兒童圖書館，帶給所有孩子、學生、爸爸媽媽更好的閱讀空間。

至於台北音樂廳會有1500個席位的交響樂演奏音樂廳，這是葡萄園式音樂廳、也是柏林愛樂規格，也會有6百個席位多媒體排練空間及多個各項表演的支援場地，會作為台北市立交響樂團、國樂團長期進駐場地，更重要，這次台北市音樂廳是由全球頂尖建築聲音規畫大師徐亞英大師設計，徐過去的作品從羅浮宮金字塔音樂廳、盧森堡愛樂音樂廳，高雄衛武營等，音圖中心會將建築與音樂融為一體，將聲音自然地在建築裡流動，帶給所有演奏者、市民最好的音樂體驗。

蔣萬安說，未來音圖中心完工之後，將結合閱讀與有聲演奏，打造台北市文化堡壘重要基地，結合周邊空總、大安森林公園、台大、北科大等，成為台北市最具指標線的藝文區域。

北市水利處表示，音圖中心基地面積約2.6公頃，規畫興建一幢兩棟建築，地上9層、地下3層，總樓地板面積約9萬0779平方公尺。圖書館總館部分將導入智慧借還書及數位典藏系統，提升服務機能。水利處表示，建築規畫將依北市綠建築自治條例辦理，取得綠建築鑽石級標章，並達建築能效1+級及智慧建築標章標準。