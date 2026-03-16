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延宕多年音圖終動工 定位成挑戰…北市文化局研擬這些方案

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉／台北報導
北市立圖書館新總館與台北音樂廳模擬圖。圖／台北市水利處提供
北市立圖書館新總館與台北音樂廳模擬圖。圖／台北市水利處提供

台北音圖中心歷經多年波折今終於舉辦動工，並目標在民國119年底完工。不過北市境內包含兩廳院、北流、北藝等各種形式的表演舞台，這座音圖中心的定位也備受關注。文化局表示，市立交響樂團及國樂團將進駐。議員呼籲，現在就該同步將定位制定清楚。

文化局說，北市立圖書館新總館與台北音樂廳為兩座新穎建築，在音樂廳部分，會以國際一流聲學設計音樂廳為標竿，將設置1500席交響樂廳、600席演奏空間，屆時會將成為台北市立交響樂團、國樂團常駐地。屆時原先兩處的辦公廳舍也會再重新評估調整。

另外，圖書館部分，文化局表示，以智慧、數位及美好閱讀體驗打造現代都會旗艦級公共圖書館，結合傳統及數位閱讀趨勢，透過自動化、人性化的讀者服務，作為帶動其他分館智慧化之領頭羊。搭配提供450席的國際會議廳。

文化局長蔡詩萍補充，由於音圖是新的場館，所以定位仍在討論摸索，但較為確定的是市立交響樂團、國樂團進駐，就能朝向不管是前任市長柯文哲所說的市民音樂廳，或者是城市音樂廳的方向，同時能與兩廳院作為互補功能，也爭取國際化的表演來場館。

他說，音圖中心也有市立圖書館新總館，這也是和市民生活最為密切，由於兩座新建廳舍都仍正在規畫，過程中也有討論「行政法人化」的可行性，屆時就能不受公務員的員額限制，經營能更加彈性，或許也能思考出新的定位，但都要進一步溝通。

北市議員許淑華認為，該計畫從2016年起始，預算從2021年的71多億元追加到114多億元，終於看到動工，但市府卻對於場館定位模糊，「如果是行政法人，這幾年時間就該研究相關法規、未來走向，不是等到開始蓋或蓋完後才來想。」

她說，尤其兩座屬性不同的場館，施工過程中音樂廳需要適當的空間設計、舞台，甚至是座位，在現有的資源下能蓋出好的音樂廳嗎？會不會碰到像北藝類似狀況？都要持續監督加緊腳步，畢竟在地居民和市民都期待已久。

北市 圖書館 許淑華

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